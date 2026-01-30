Rusya: Türkiye ile diyaloğumuz uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile diyaloğun, uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "Türkiye, ikili ve uluslararası gündemde geniş yelpazedeki konularda yapıcı diyalog sürdürdüğümüz ortağımız." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "ABD'nin, İran'daki protestolar sırasında göstericilerin ölümünden sorumlu tuttuğu üst düzey İranlı yetkililere ve komutanlara yönelik saldırılar düzenlemeyi planladığı yönünde iddialar var. İranlı yetkililer, bu tür saldırılardan korunmak için Rusya'dan destek talebinde bulundu mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, Rusya'nın İran ile ilgili duruma yönelik pozisyonunda değişiklik olmadığını söyledi.

Zaharova, "Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, geniş yelpazedeki konularda yapıcı diyalog sürdürdüğümüz ortağımız"

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Zaharova, "Türkiye, Rusya'nın komşusu. Türkiye, ikili ve uluslararası gündemde geniş yelpazedeki konularda yapıcı diyalog sürdürdüğümüz ortağımız. İki ülkenin refahına katkıda bulunan karşılıklı fayda sağlayan projeler başarıyla hayata geçiriliyor. Rusya'nın ikili işbirliğini geliştirme yönündeki tutumu tutarlı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile doğal gaz ve nükleer enerji sektörlerinde milyarlarca dolarlık projelerin hayata geçirildiğine dikkati çeken Zaharova, "Mavi Akım doğal gaz boru hattı sorunsuz çalışıyor. TürkAkım, sadece Türkiye vatandaşlarına değil birçok Avrupa ülkesindeki tüketicilere de gaz sağlıyor." diye konuştu.

Zaharova, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesiyle Türkiye'de nükleer sanayinin oluşması sürecine katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Orta Doğu, Suriye, Libya, Afganistan'daki durum dahil bölgesel meselelerle ilgili yoğun temasları sürdürdüklerini belirten Zaharova, "Rusya-Türkiye arasındaki yoğun diyaloğun, ortak Karadeniz bölgemiz dahil uluslararası güvenliğin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığından ve Orta Doğu meselesine dengeli çözümlerin bulunmasına yardımcı olduğundan eminiz." dedi.

" Suriye'deki istikrar, geniş kapsamlı diyalogla sağlanabilir"

Suriye'deki durumu da değerlendiren Zaharova, bu ülkenin yeni dönemde desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Suriye halkı ve yönetimine, mevcut sorunların üstesinden gelinmesi konusunda yardımcı olmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 28 Ocak'ta başkent Moskova'da görüştüğünü anımsatan Zaharova, bu görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığını bildirdi. Zaharova, şöyle devam etti:

"Taraflar arasında Fırat bölgesinin çeşitli yerlerinde ateşkesin sağlanmasına rağmen çatışmaların sürdüğü yönünde haberler çıkıyor. Bundan endişeliyiz. Bu şartlarda sivillerin güvenliğinin sağlanması öncelikli. Bu bağlamda, Suriye yönetiminin sivil halkı koruma niyetini destekliyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusunda ve ülke genelinde uzun vadeli istikrar, Kürtler dahil tüm etnik ve dini grupların çıkarları dikkate alınarak, ulusal birliğin güçlendirilmesine yönelik geniş kapsamlı diyalog aracılığıyla sağlanabilir."

Şara'nın bu konuda imzaladığı kararları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Zaharova, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Rus bayraklı gemilerin korunması için gerekli önlemleri alacağız"

Zaharova, Fransa'nın el koyduğu "Grinch" isimli petrol tankerinin, Rusya'ya ait olup olmadığı yönündeki soruya "Bu tanker, Marshall Adaları'nda kayıtlı bir şirkete ait. Bu geminin ülkemizle herhangi bir bağlantısı yok." yanıtını verdi.

Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunarak gemilere el koymasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Zaharova, "Uygulanan tek taraflı yaptırımlar, uluslararası hukuka aykırı. Her halükarda yaptırımlar, açık denizde gemilerin el koyulması için gerekçe olamaz." dedi.

Zaharova, "Rus bayraklı gemilerin korunması yönünde gerekli önlemleri alacaklarını" vurguladı.

Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajla ilgili şeffaf soruşturma yapılması gerektiğini belirten Zaharova, bunun arkasında hem Ukrayna hem de Batı'nın olduğuna işaret etti.

Zaharova, "Bizi ve dünyayı, bunun arkasında sadece Ukraynalıların olduğu konusunda ikna etme girişimlerini kabul etmiyoruz. Bu olayda Batılı istihbaratının da yer aldığı senaryonun üzerinde durulması ve incelenmesi lazım. Bu bağlamda, gerekli adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin Rusya'dan doğal gaz ithalatını 2027 sonbaharına kadar sonlandırma kararını değerlendiren Zaharova, uzun süredir doğal gazı Asya başta olmak üzere yeni oluşan ekonomik merkezler üzerinden sevk ettiklerine dikkati çekti.

Zaharova, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na Rusya'nın katılmasıyla ilgili seçenekleri değerlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Sözcü Zaharova, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna konusunda Batı'nın propagandasını yayma konusunda eleştirdi.