Rusya'nın Petrol Üretimi 2022'de Yaptırımlara Rağmen Yüzde 2 Arttı

Rusya'nın batısında bir cumhuriyet olan Udmurtya'da Udmurtia Petrol Şirketi projesinin sondaj sahası görülüyor, 2 Haziran 2017. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)

Putin, "Üretim hacmi 535 milyon tona ulaştı" dedi.

MOSKOVA, 18 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin geçen yılki petrol üretiminin Batı'nın yaptırımlarına rağmen yüzde 2 arttığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, "Özellikle petrol ve doğalgaz sektörü hakkında konuşmak istiyorum. Bahsi geçen yaptırım baskısına rağmen Rusya'daki petrol üretimi 2022'de yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi" diye konuştu.

Putin, "Üretim hacmi 535 milyon tona ulaştı" diye ekledi.

Putin ayrıca doğalgaz üretiminin yüzde 11,8 düşmesine karşın küresel doğalgaz fiyatlarının Batılı ülkelerin eylemlerinin ardından önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti.

Putin, bu süreçler sonucunda Rus doğalgaz üretici ve ihracatçılarının, federal bütçeye daha fazla gelirle katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.