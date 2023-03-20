Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin Moskova'daki görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile başkent Moskova'da baş başa görüşmesi başladı.

Putin ve Şi, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında açıklama yaptı.

Şi'yi 3. kez devlet başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Putin, "Çin, son yıllarda kalkınma konusunda muazzam bir adım attı. Bu, tüm dünyada ilgi çekiyor, hatta biz de biraz kıskanıyoruz. Çin'de ekonominin gelişimi ve devletin güçlendirilmesi konusunda etkili bir sistem kuruldu. Bu sistem, dünyadaki birçok ülkenin sistemlerinden çok daha etkilidir. Bu bir gerçek. Piyasadaki mekanizmalar, oldukça güvenli bir siyasi rotayla uyuşuyor ve görünür sonuçlar doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in, Şi'nin liderliğinde daha da gelişeceğini vurgulayan Putin, Şi'nin 10 yıl önce devlet başkanı olarak seçildiğinde de Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

Putin, "Bu süreçte ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar attık. İkili ticaret hacmi iki kat artarak, 87 milyardan 185 milyar dolara ulaştı. Birçok ortak hedefimiz var." diye konuştu.

Çin yönetiminin, ikili ilişkilerin gelişmesine önem verdiğini ve güncel uluslararası sorunlarla ilgili "adil" ve "dengeli" pozisyon sergilediğini belirten Putin, Çin'in Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin önerilerini incelediklerini söyledi.

Putin, bu konuyu da Şi ile görüşmede ele alacaklarını dile getirerek "Adalet ve uluslararası hukukun temel hükümlerinin uygulanmasını, tüm ülkeler için bölünmez güvenliğin sağlanmasını gerektiren ilkeleri benimsediğinizi biliyoruz. Müzakere sürecine her zaman açık olduğumuzu da biliyorsunuz. Elbette, saygı duyduğumuz inisiyatifleriniz dahil bu konuları istişare edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Çin'in uluslararası alanda etkileşimini sürdürdüğüne dikkati çeken Putin, bunun çok kutuplu düzenin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Vladimir Putin, Şi ile ekonomi alanındaki işbirliğine dair konuları da ele alacaklarını da sözlerine ekledi.

"İşbirliğimiz ve yakın etkileşimimiz ile hedeflere birlikte ulaşacağız"

Çin Devlet Başkanı Şi ise konuşmasına, Putin'i her zaman "değerli arkadaşım" diye adlandırdığını ifade ederek başladı.

Yeniden seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yaptığını belirten Şi, 10 yıl önce ilk defa Çin Devlet Başkanı seçildiğinde de ilk yurt dışı ziyaretini yine Rusya'ya yaptığını hatırlattı.

Şi, Rusya ile ilişkilere çok değer verdiklerini dile getirerek en büyük komşu ülkeler olması gerekçesiyle bunun tarihsel mantığı olduğuna işaret etti.

Çin ile Rusya'nın kapsamlı stratejik etkileşim ve işbirliği ortağı olduğunu söyleyen Şi, "Bu statü, ülkelerimiz arasında yakın ilişkiler olması gerektiğini belirlemektedir." dedi.

Şi, Rusya'da gelecek yıl devlet başkanlığı seçimleri yapılacağına dikkati çekerek "Güçlü liderliğiniz sayesinde son yıllarda ülke için sonuç elde etme ve refaha ulaşmada önemli ilerleme kaydetti. Rus halkının iyi teşebbüslerinizde sizi desteklemeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ilerlerken aynı veya benzer hedeflere sahip olduğunu dile getiren Şi, "Kalkınma ve refah hedefimize ulaşmak için her iki ülke de şu anda büyük çaba sarf ediyor. Örneğin, Çin modelinde modernizasyon gerçekleştirme görevini belirledik. Rusya da ülkenin kalkınması için iddialı hedefler belirledi. İşbirliğimiz ve yakın etkileşimimiz ile bu hedeflere mutlaka birlikte ulaşacağımıza eminim." diye konuştu.

Şi, son yıllarda Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesinden dolayı Putin'e minnettar olduğunu vurgulayarak "Çin ve Rusya uluslararası stratejik ortaklığının geliştirilmesinde bir yandan dünyada adalet ve eşitliği sağlama hedefine ulaşılmasını, diğer yandan bu süreçte ülkelerimizin kalkınmasını ve refahını sağlamalıyız." dedi.