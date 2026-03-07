Haberler

Rusya: Ortadoğu Gerilimi AB'de Enerji Krizine Yol Açabilir

Güncelleme:
MOSKOVA, 7 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu'daki kriz ve enerji tedarik zincirlerindeki kesintiler nedeniyle Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin enerji alanında ciddi bir çöküş yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Zaharova, cuma günü RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Ukrayna'daki durumun ötesinde Ortadoğu'daki krizle bağlantılı gelişmelerin Batı ve Orta Avrupa'yı etkileyebilecek bir enerji krizine yol açabileceğini söyledi.

"An itibarıyla hem doğalgaz hem de petrol fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor" diyen Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji ithalatını kısıtlamasının alternatif enerji kaynakları arayışını gündeme getirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu hafta yaptığı açıklamada Rusya'nın Avrupa doğalgaz pazarından tamamen çekilebileceğini ifade etmişti.

Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanması, dünya petrol ve doğalgaz sevkiyatının önemli bir bölümü için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'ndan gemiyle yapılan taşımacılığın neredeyse tamamen durmasına yol açtı.

Öte yandan AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen perşembe günü Bloomberg'e verdiği demeçte, mevcut durumu henüz tam anlamıyla bir enerji krizi olarak değerlendirmediklerini söyledi. Jorgensen, Ortadoğu'daki krizin uzaması halinde üye ülkelerden enerji tüketimini azaltmalarını isteyebileceklerini de belirtti.

Kaynak: Xinhua
