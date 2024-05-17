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Rusya'da Türkiye Bursları için sınav ve mülakat yapıldı

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Rusya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanan Türkiye Bursları için sınav ve mülakatlar gerçekleştirildi. Başvuruların incelenmesi sonucunda yaklaşık 250 öğrenci mülakata davet edildi.

Rusya'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) koordinasyonuyla sağlanan "Türkiye Bursları" için sınav ve mülakat yapıldı.

Rusya Federasyonu'nun farklı şehirlerinden gelen öğrencilere yönelik sınav ve mülakatlar YTB yetkililerinin organizasyonuyla Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

YTB heyetine başkanlık yapan Türkiye Bursları Tanıtım Koordinatörü Mustafa Yakupoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye ile Rusya arasında güçlenen ilişkilerin bir yansıması olarak Türkiye Bursları'na ilginin de arttığını ve çok sayıda başvuru alındığını belirtti.

Bu yıl içinde Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Bursları'na yönelik 1091 kişinin lisans, yüksek lisans ve doktora programı için başvuru yaptığını aktaran Yakupoğlu, başvuruların incelenmesini takiben yaklaşık 250 öğrencinin mülakata davet edildiğini bildirdi.

Rusya'dan 1992 yılından itibaren Büyük Öğrenci Projesi ve akabinde Türkiye Bursları programları kapsamında 13 bin 381 başvuru alındığını kaydeden Yakupoğlu, 3 bin 696 Rus vatandaşına Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında karşılıksız olarak burs sağlandığını dile getirdi.

Yakupoğlu, "Türkiye Bursları Programı kapsamında Rusya Federasyonu'ndan 2012 yılından itibaren 984 Rusya Federasyonu uyruklu öğrenci burs almış olup halihazırda 252 öğrenci araştırma, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde burslu olarak eğitim almaktadır. Türkiye'de halihazırda 3 bin 140 Rusya Federasyonu'ndan öğrenci burslu veya kendi imkanlarıyla eğitim hayatlarına devam etmektedirler." diye konuştu.

YTB heyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da da 21-24 Mayıs tarihlerinde Türkiye Bursları için Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu binasında sınav ve mülakat yapacak.

Kaynak: AA / Güncel

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