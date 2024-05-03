Romanlar, baharın gelişini kutladıkları Kakava'ya hazırlanıyor.

Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu anı simgeleyen Hıdırellez'in Roman kültürüne yansıması olarak kutlanan Kakava için Edirne'de hazırlıklar başladı.

Rengarenk kıyafet giyinen Çeribaşı Fikri Ocak'ın davul zurna eşliğinde herkesi Kakava'ya davet etmesinin ardından Roman vatandaşların yaşadığı mahallelerde de hareketli günler yaşanıyor.

Kakava ateşinin yanacağı gün için hazırlıklarına başlayan Romanlar, evlerini temizleyip, boyuyor, şenlik kıyafetlerini hazırlıyor. Kakava'yı karşılamanın bolluk, bereket, sağlık ve huzur getireceğine inanan Romanlar, şenlik zamanını iple çekiyor.

Kakava Şenlikleri 4-5-6 Mayıs'ta Tarihi Sarayiçi'nde gerçekleşecek. İlk gün konserlerin ardından 5 Mayıs'ta Kakava ateşi yakılacak ve 6 Mayıs sabaha karşı Tunca Nehri kenarında dilekler suya bırakılacak.

"Tüm vatandaşları davet ediyoruz"

Çeribaşı Fikri Ocak, AA muhabirine, yüzyıllardır devam eden geleneğin bu sene de süreceğini söyledi.

Asırlardır yakılan Kakava ateşinin Sarayiçi'de bu yıl da tekrar yanacağını belirten Ocak, "Kakava Romanları ayrı bir heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Kakava ile baharı kutluyoruz, bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirdiğine inanıyoruz." dedi.

Ocak, Kakava Şenlikleri öncesi Romanların hazırlıklar yaptığını anlattı.

Baharın gelişiyle evlerin dip köşe temizlendiğini, halıların yıkandığını, evlerin boyandığını ifade eden Ocak, "Kakava Şenlikleri'ni dört gözle bekliyoruz. O güne kadar güzel müziklerle eğleniyoruz, neşeli oluyoruz. Kakava mutluluk, bereket demektir." dedi.

"Tüm insanları kaynaştıran etkinlik"

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı da Kakava'nın tüm insanları kaynaştıran bir etkinlik olduğunu ve şenliklere yerli yabancı çok sayıda turistin katıldığını söyledi.

Edirne'de Kakava heyecanının yaşandığını dile getiren Şallı, özellikle Romanların hazırlıklar yaptığını anlattı.

Romanların Kakava temizliği yaptıklarını anlatan Şallı, "Romanlar Kakava'dan önce evlerini temizlerler, evlerini badana yaparlar, eşyalarını dışarı çıkartıp havalandırırlar bunu bir anlamda da bahar temizliği şeklinde düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kakava'nın önemli ritüellerinin olduğuna değinen Şallı, şunları dile getirdi:

"5 Mayıs'ta Kakava ateşi yakılır, 6 Mayıs'ta ise gün ağarmadan Romanlar Tunca Nehri kıyısına gelir ve burada ellerini yüzlerini yıkarlar dilek dilerler. Bu etkinliğin yaşatılması, geleceğe aktarılması gerekir. Maalesef son zamanlarda bazı Romanların Kakava'ya iştirak etmediklerini görüyoruz. Bu kültürün sahipleri Romanlardır ama bu kültürü yaşatmak da bizim asli görevimizdir. Biz Kakava'yı çocuklarımıza gençlerimize kültür mirası olarak bırakarak bu kültürün yaşatılmasını istiyoruz."

Romanların çoğunlukta olduğu Umurbey Mahallesi'nde yaşayan Yaşariye Büyükkarakavak, 65 yaşında olmasına rağmen Kakava'nın gençlik zamanlarındaki gibi kendisini heyecanlandırdığını anlattı.

Romanlar için Kakava'nın bolluk, bereket ve sağlık anlamı taşıdığını dile getiren Büyükkarakavak, "Bu zamanda hazırlıklar yapıyoruz. Evlerimizi temizledik, boyadık, kızlar çeyizlerini havalandırdı. Kakava sabahı da gül ağacı altına kağıda yazdığımız, çizdiğimiz dilediğimizi bırakacağız." diye konuştu.

Yine Roman nüfusun olduğu Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan Aysel Turdağ ise Kakava'yı geleneklerine uygun kutlamaya çalıştıklarını anlatarak, "Her yıl olduğu gibi bu yılda eğleneceğiz. Kakava tüm dünyaya bolluk, bereket ve sağlık getirsin." ifadelerini kullandı.