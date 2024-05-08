Roma'da Sapienza Üniversitesi'nde Filistin'e Destek İçin Çadırlar Kuruldu

İtalya'nın başkenti Roma'da, köklü yüksek eğitim kurumlarından Sapienza Üniversitesi'nde, Filistin'e destek için çadırlar kuruldu.

İsrail'in Gazze'deki bombardımanları ve sivillere yönelik saldırılarını protesto amacıyla ABD'deki üniversitelerde başlayan ve Avrupa'daki yüksek eğitim kurumlarına yayılan "çadır kurma" protestolarına Roma'daki Sapienza Üniversitesi de dahil oldu.

Üniversitedeki Filistin destekçisi öğrenciler, rektörlük yakınında bulunan yeşil alana yaklaşık 30 çadır kurdu.

Çadırların etrafına çok sayıda Filistin bayrağı ile "Filistin'de soykırım dursun" yazılı pankartlar asıldı.

Öğrenciler, bugün ayrıca, Aralık 2023'teki İsrail hava saldırısında öldürülen Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Dr. Sufyan Tayeh'in adının yazılı olduğu Fizik Bölümü girişindeki levhanın bir grup tarafından tahrip edilmesine tepki gösterdi.

Protestoya katılan ve soyadını vermek istemeyen Tarih Bölümü öğrencisi Elettra, Sapienza'da okuyan öğrenciler olarak bir süredir okullarının İsrail ile işbirliğini durdurması için okul yönetimine çağrı yaptıklarını belirterek, "Biz bir süredir Akademik Senato çalışmalarına yönelik Sapienza'da bir seferberlik yürütüyoruz. Çadırlar kurmuştuk, açlık grevi de yapmıştık. Uluslararası düzeyde soykırıma karşı çadır kurmaya başlanınca biz de üniversitemizin, devam eden bu soykırıma suç ortaklığını kınamak için çadırlara geri dönmeye karar verdik. Filistin halkının direnişinin yanında olmaya ve kesinlikle bu eylemi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Elettra, bugünkü protestolarına ilişkin de "Buradayız çünkü dün gece 10 kapüşonlu siyonistin, İsrail tarafından öldürülen bir fizikçinin anısına yerleştirdiğimiz levhayı tahrip etmesini kabul etmiyoruz. Buranın antifaşist, antisiyonist olduğunu ve Filistin direnişinin yanında mücadelemize devam edeceğimizi yinelemek için buradayız." diye konuştu.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Federico da "Biz aylardır Filistin halkına destek için üniversitelerimizin İsrail üniversiteleriyle anlaşmalarını durdurmaları için ve hükümetimizin de İsrail devletiyle ilişkisini kesmesi için seferber olmuş durumdayız. İtalyan hükümeti, İsrail devletine silah göndermeye devam ediyor. Akademik ilişkiler de devam ediyor. Biz bir an önce durmalarını istiyoruz. Aylardır bunun için seferberiz." ifadesini kullandı.

Jeoloji Bölümü öğrencisi Ludovica, daha önce de Sapienza Üniversitesinin İsrail ile işbirliğini sonlandırması için protestolar düzenlediklerini dile getirerek, Rektör Antonella Polimeni'nin kendilerine kulak vermesini ve ayrıca Fizik Bölümü girişinde Sufyan Tayeh'in adının yazılı olduğu levhanın tahrip edilmesini kınamasını istediklerini söyledi.

İtalya'nın Bolonya ve Napoli kentlerindeki üniversitelerde de Filistin'e destek amaçlı çadırlar kuruldu.