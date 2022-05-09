Roma'da 'Afrika domuz vebası' sebebiyle yaban domuzlarına yönelik önlemler alındı

İtalya'nın başkenti Roma'nın kuzeybatısındaki semtlerde, bir yaban domuzunda "Afrika domuz vebası"na rastlanması sonrasında tedbirler artırıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın kuzeybatısında yaban domuzları da olmak üzere farklı hayvanların yaşadığı Insugherata parkında geçen hafta ölü bir domuzda "Afrika domuz vebası"na rastlanması sonrasında bölge ve kent yönetimi bazı önlemleri devreye aldı.

Buna göre, söz konusu park ve kentin kuzeyindeki yeşil alanlarda piknik yapmak yasaklanırken, yaban domuzlarının zaman zaman yemek aramak için indiği çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan çöp kutularının da etrafı çitlerle sarıldı. Ayrıca yaban domuzlarının kente girebileceği bazı noktalara da geçişlerini engellemeye yönelik ağların bu sabahtan itibaren kurulmaya başlandığı bildirildi.

Bölge halkı da ölü ya da hasta yaban domuzu görmeleri durumunda yetkililere haber vermeleri konusunda uyarıldı.

Roma Belediyesi ve başkentin içinde bulunduğu Lazio Bölgesi yönetimi de kentin kuzeybatı semtlerinde yaban domuzlarının görüldüğü çöp kutularının haritada konumlarının belirlenmesi için çalışma başlattı ve söz konusu yer kırmızı bölge ilan edildi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Andrea Costa, bugün Pisa Üniversitesinde katıldığı oturumda, domuz vebasının insanlar için bir tehlike olmadığını söyledi.

Costa, İtalya'daki yaban domuzu sayısının çok olduğuna işaret ederek, "Durum o kadar tehlikeli ki virüsün yayılmasının önüne geçmek için olağanüstü tedbirleri sahaya koymamız gerekiyor. Bugünlerde sadece Roma'da değil, Ligurya ve Piyemonte bölgelerinde de önleyici ağlar kuruluyor ancak bunların yeterli olduğu kanısında değilim. İtalya genelinde yaban domuzlarına ilişkin seçici bir plan olması gerekli zira sayıları çok fazla." ifadelerini kullandı.

Çevreci ve hayvan hakları savunucularına saygı duyduğunu dile getiren Costa, bununla beraber son dönemde kentlerde sık görülen yaban domuzu saldırıları ve son virüs sebebiyle yaban domuzu sayısını azaltmaları gerektiğini kaydetti.

İtalya Ziraatçılar Birliğinin (Coldiretti) verilerine göre sadece başkent civarında 23 bin kadar yaban domuzunun yaşadığı tahmin ediliyor.