Rize'nin İkizdere ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kumluk mevkisinde Fatih Emir'in kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yaralanan sürücü Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kumluk mevkisinde, Fatih Emir'in (25) kullandığı 61 FJ 841 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikten İkizdere Deresi'ne yuvarlandı.
Kazada, kamyonette bulunan Günaçar Emir (75) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Emir ise Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel