Kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı Rize'de kaçan kurbanlık boğa, Rize Belediyesinin kurban timi tarafından yakalandı. Rize'de kaçan kurbanlık boğa, Rize Belediyesinin kurban timi tarafından yakalandı. Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde kesime hazırlanan boğa, sahibinin elinden kaçtı. Menderes Bulvarı'na çıkan boğa, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Boğa sahipleri, durumu polis ekipleri ve Rize Belediyesinin kurban timine bildirerek yardım istedi. Ekipler, boğanın yakalanması için sahipleri ile çalışma başlattı. Kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mahalle aralarındaki kovalamacanın ardından iki mahalle uzaklıkta yakalanarak elektrik direğine bağlandı. Boğa, daha sonra kamyona konularak kesileceği alana götürüldü. AA / Fikret Delal - Güncel Güncel Haberler

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