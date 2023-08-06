Rize'de bıçaklı saldırıda yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Rize'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıda yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

RİZE - Rize'de 1 kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Teyzesinin evden çıkmasını isteyen ev sahibi Mücahit Kazancı ile tartışma yaşadığını duyan Halil İbrahim Ak sorunun çözülmesi için binaya gittiği sırada tartışma yaşandı ve yaşanan tartışma bir anda büyünce yerini bıçaklı saldırıya bıraktı. Kazancı'nın bıçakla gelenlere saldırması üzerine Halil İbrahim Ak olay günü hayatını kaybetti. Kaza'da yaralanan Ak'ın arkadaşları ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı ve Miraç B., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 14 gündür yaşam mücadelesi veren 24 Yaşındaki Sedat Semavi Sarı bugün tedavi gördüğü RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti.

Kazancı ise olay günü olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.