Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu - Haberler

Rıdvan Yılmaz, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı. Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'a sattı. Genç sol bek, bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Alman ekibine transfer oldu. Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım'ın Lüxemburg ve Litvanya ile oynayacağı maçların ardından Frankfurt'a giderek 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Güncel Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz Frankfurt Beşiktaş Güncel Haberler

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