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Reyhanlı'da sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, sulama kanalına girerek kayboldu. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi.

Varışlı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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