Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne geri sayım başladı

ESKİŞEHİR (DHA) - Dünyanın en iyi pilotlarının kokpitte değil kağıt üzerinde kozlarını paylaştığı kağıt uçak yarışması Red Bull Paper Wings Türkiye Finali 1 Nisan Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Biraz pilotluk hevesi, biraz yaratıcılık, çokça el becerisi isteyen "kağıttan uçak" yarışması Red Bull Paper Wings'in Türkiye finaline geri sayım başladı. Dünya çapında 60'tan fazla ülkede en yetenekli kağıt uçak pilotlarını buluşturan ve bu sene Türkiye'de elemeleri 18 Şubat tarihinde başlayarak 18 ayrı karşılaşmada üniversiteli gençleri bir araya getiren Red Bull Paper Wings'in Türkiye Finali, 1 Nisan Cuma günü Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Bölge elemeleri sonrasında seçilen üniversiteli gençler, Eskişehir'de "en uzun mesafe" ve "en uzun süre havada kalma" kategorilerinde yarışarak Türkiye finalisti olmak için yeteneklerini sergileyecek. Türkiye'nin en iyi kağıt uçak pilotları olmaya hak kazanan isimler, 12-14 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapılacak 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne katılma imkanını yakalayacak. Aynı zamanda tüm dünyadan katılımcıların TikTok üzerinden hünerlerini sergilediği, yarışmanın akrobasi kategorisindeki kazananı da direkt Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne katılarak, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de büyük bir heyecana ortak olacak.

"Dünyanın en iyi pilotu benim, ama kağıt üzerinde!" diyen yetenekli üniversitelilerin kıyasıya yarışacağı Red Bull Paper Wings Türkiye Finali'ne dair detaylı bilgiye https://paperwings.redbull.com/tr-tr/ adresinden ulaşmak mümkün.