realme GT NEO 2 inceleme - Haberler

realme, geçtiğimiz yıl GT NEO 2 amiral gemisi modelini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. realme GT NEO 2 inceleme videosu ile karşınızdayız.

Deneyimlerimizi aktardık! realme GT NEO 2 inceleme

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda realme GT NEO 2 modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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GT NEO 2 modeli, gücünü Qualcomm Snapdragon 870 işlemciden alıyor. 7nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-A77, 3 adet 2.4GHz ARM Cortex-A77 ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Grafik arabiriminde ise Adreno 650 mevcut.

6.62 inç E4 AMOLED ekran ile karşımıza çıkan cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip. 600Hz dokunmatik örnekleme hızı ile tanıtılan model, 1.300 nit parlaklık sunabiliyor. Cihazın ekranı ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

realme GT NEO 2, rakiplerinde de olduğu gibi sanal RAM teknolojisine sahip. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneğiyle satışa sunulan cihazda 7 GB sanal RAM mevcut. Depolama tarafında ise UFS 3.1 teknolojisine sahip 128 GB ve 256 GB seçenekler bulunuyor.

Üçlü kamera dizilimine sahip modelde 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel de makro lens yer alıyor. Cihazın ön tarafında ise 16 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Cihazda 65W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya mevcut. realme GT NEO 2 modelinin öne çıkan özelliklerinden bir diğeriyse VC elmas soğutma sistemi.

realme GT NEO 2 teknik özellikleri