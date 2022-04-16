Rap müzik sanatçısı Aydemir, Fildişili Sahili'nde Kur'an kursu öğrencileriyle ilahi okudu

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki eğitim merkezinde öğrencilerle ilahiler okudu.

Aydemir, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve beraberindeki heyetle eğitim merkezindeki Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Burada Türkiye'den getirdiği hediyeleri öğrencilere takdim eden Aydemir, daha sonra çocuklarla birlikte Arapça ilahiler söyledi.

"Türk milletinin emanetlerini doğru yerde, doğru insanlara teslim ettik"

Aydemir, AA muhabirine, TDV'nin Fildişi Sahili genelinde düzenlediği ramazan organizasyonunun çok iyi geçtiğini, Türk milletinin emanetlerini doğru yerde, doğru insanlara teslim ettiklerini belirtti.

Öğrenciler tarafından ilahiler ve tekbirlerle karşılandıklarını, onlara hediyeler verdiklerini aktaran Aydemir, "Türkiye'de okumak isteyen var mı?" diye sorduklarında tüm çocuklarını elini kaldırdığını anlatarak "İnşallah ümmetin birer ferdi olan bu kardeşlerimiz de gelip ülkemizde okuyacaklar ve gelip Fildişi Sahili'nde faydalı bireyler olacaklar. Bizi bu hayra ortak ettikleri için Türk halkına ve TDV'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Afrika'daki çocukların sadece ekonomik değil, kültürel olarak da sömürüldüğünü dile getiren Aydemir, "Biz dünyada haksızlığa uğrayan fakir çocuklar için 'Yere Batsın' diye parça yaptık. Pandemi sürecinde yurt dışına çıkışlar yasak olduğu için parçanın lansmanını Suriye'deki kardeşlerimizle yapmıştık. Bu parça Afrika'daki kardeşlerimiz için de yazıldı." diye konuştu.

Rap müziğin Afro-Amerikalıların bulduğu bir müzik türü olduğunu belirten Aydemir, "Aslında onların müziğini yapıyorum. Bir sanatçı olarak ileride yapacağım parçalarda buradaki yaşadıklarım da yer edinecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, çocuklarla beraber olmanın, onlarla ramazanı paylaşmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.