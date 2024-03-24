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Pülümür'de hasarlı konutların yıkımına başlandı

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Pülümür'de, ağır hasarlı konutların yıkımına başlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hasarlı konutların yıkımına başlandı. İlçede genelinde hak sahiplerine 250 konteyner dağıtılacağı belirtildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Meydanlar Mahallesi'nde köylerinden sel ve deprem gibi afetler nedeniyle göç eden vatandaşlar için 1987 yılında başlanarak etap etap 177 afet konutu inşa edildi. 1992 Erzincan ve 2001 Pülümür depremlerinden etkilenen konutların bir kısmında güçlendirme çalışmaları yapıldı. En son 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar gören konutlar, bir süre önce boşaltılmıştı.

Konutların yıkımına başlanırken, ilçe genelinde hak sahipliği kazanan 250 vatandaş için konteyner dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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