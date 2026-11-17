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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burcu Onat, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) atık sektöründen kaynaklanan metan emisyonlarının ulusal atık beyan sistemine entegrasyonuna yönelik düzenlemelerin, sera gazı salımlarının izlenmesi ve azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Onat, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında AA muhabirine, zirvenin ilk haftasında gıda israfının azaltılması, sıfır atık, enerji ve ulaşımda elektrifikasyon ile dirençli şehirler başlıklarının öne çıktığını söyledi.

COP31'in ilk haftasında hava kirliliği boyutuyla öne çıkan gelişmelerine değinen Onat, "COP31'in geçen hafta en öne çıkan başlıkları bir numarada elektrifikasyonu söyleyebiliriz. Çünkü elektrifikasyonun hava kirliliğinin iyileştirilmesinde olumlu etkisi olacak." dedi.

Onat, metanın atmosferik ısınmaya yol açan önemli sera gazlarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu metan gazının ulusal atık beyan sistemine entegrasyonu için düzenlemelerin yapılması aslında önemli bir gelişme." ifadesini kullandı.

"Karbon yakalama konusunda yeni teknolojilere ihtiyaç olabilir"

Onat, ulaşımda elektrifikasyona geçişin hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını dikkati çekerek, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasının yanı sıra elektrik şebekesi altyapısının da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa'da elektrikli araç kullanımının hava kirliliğinin azalmasına katkısını ortaya koyan çalışmalar bulunduğunu belirten Onat, "O yüzden özellikle ülkemizde dizel araç mesela ya da dünya genelinde dizel araç, benzinli araç bunlar elektrikli araçlara dönüştüğü takdirde zaten kentsel alanlarda özellikle hava kalitesinin iyileşeceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Onat, elektrifikasyonun fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak temiz enerji dönüşümüyle birlikte yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin depolanması, şebekeye aktarılması ve iletilmesine yönelik altyapı çalışmalarının önemini vurguladı.

Sanayi kaynaklı emisyonların azaltılmasında baca gazı ve atık su arıtma sistemleri gibi teknolojilerin mevcut olduğunu dile getiren Onat, "Mevcut teknolojimiz çoğunlukla yeterli ama hani neler geliştirilmeli diye düşünecek olursak sanayide özellikle bu karbon yakalama çünkü bu emisyonu yoğun olan sanayiler var. Bunların tabii atmosfere emisyon katkıları çok fazla. Bu karbon yakalama konusunda yeni teknolojilere ihtiyaç olabilir." diye konuştu.

"Finansal kararların bilimsel verilerle eş değer gitmesi lazım"

Onat, COP31'in ikinci haftasında uygulama ve finansman başlıklarının öne çıktığını ve çevre teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında finansal desteklerin bilimsel değerlendirmelerle birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Yeni bir teknolojinin çevresel performansının ve emisyon azaltımına katkısının finansman sağlanmadan önce ortaya konulmasının önemli olduğuna dikkati çeken Onat, şunları kaydetti:

"Finansal kararların bilimsel verilerle eş değer gitmesi lazım. Yani bir yeni teknoloji, hakikaten çevresel performansı iyi mi bu yeni teknolojinin? Gerçekten emisyon azaltımı yapıyor mu? Gerçekten sera gazını azaltıyor mu? Ve uygulandıktan sonra gerçekten hedeflediği seviyeye ulaşılabiliyor mu?"

Onat, küçük ölçekli işletmelerin yeni teknolojilerin maliyetini karşılamakta zorlanabileceğini ve bu işletmelerin de dönüşüme katılabilmesi için destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Hava kirliliğiyle mücadelede ince partiküller izlenmeli"

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayan Onat, insan sağlığı üzerindeki etkiler nedeniyle hava kirleticilerinin de bütüncül politikalarla ele alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

Onat, hava kirliliğine maruziyetin trafik, evsel ısınma ve sanayi gibi farklı kaynaklardan oluştuğunu ve özellikle kentsel alanlarda kirletici seviyelerinin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Partikül madde, kükürt dioksit ve azot oksitlerin yanı sıra ince partiküller PM 2,5, nanopartiküller ve siyah karbonun da izlenmesi gerektiğine dikkati çeken Onat, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizde de bunun aslında artık izlenmesi gerekiyor. Bunun için politikalar belirlenmesi gerekiyor. İzleme, ölçüm, özellikle sanayinin yoğun olduğu kentsel alanlarda da daha farklı politikalar, insan sağlığına olumsuz etkileri olan maruziyetleri azaltmak için düzenlemeler yapılması gerekiyor."

Siyah karbonun hem iklim sistemi hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu belirten Onat, trafik kaynaklı azot oksit emisyonlarının ve buna bağlı ozon seviyelerindeki artışın da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

"Türkiye'nin bilimsel altyapısı güçlü, koordinasyon ve denetim geliştirilmeli"

Onat, Türkiye'nin çevresel etkilerin azaltılması konusunda üniversite, kamu ve sanayi alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olduğuna işaret ederek, bu kapasitenin etkin kullanılabilmesi için kurumlar arasında koordinasyon kurulmasının önem taşıdığını dile getirdi.

Üniversitelerde geliştirilen bilimsel çalışmaların sanayiye aktarılabilmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Onat, "Ama önemli olan burada bu koordinasyonu kurmak. Yani koordine bir şekilde çalışmak." dedi.

Onat, çevre teknolojilerinin uygulanmasının yanı sıra sonuçlarının izlenmesi ve denetlenmesinin de önemli olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü pek çok şey yapılıyor, teknolojiler kullanılıyor ama izlemediğiniz, ölçmediğiniz sürece ve onu yanlış giden bir şeye uyarmadığınız sürece sonuçta bir fayda sağlayamıyorsunuz."

Kaynak: AA