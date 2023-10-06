Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu Açıklaması

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, finans uzmanlarının daha iyi yetiştirilebilmesi amacıyla Borsa İstanbul'un üniversite bünyesinde "finans laboratuvarı" kuracağını, bu çalışmanın yakında tamamlanacağını bildirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, finans uzmanlarının daha iyi yetiştirilebilmesi amacıyla Borsa İstanbul'un üniversite bünyesinde "finans laboratuvarı" kuracağını, bu çalışmanın yakında tamamlanacağını bildirdi.

Ünüvar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, Ankara Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yaşamını kaybeden, 17'si Ankara Üniversitesi öğrencisi 50 binin üzerinde kişiyi anarak başlayan Ünüvar, deprem sonrası üniversitenin sağlık ordusu, öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bölgedeki vatandaşların yaralarının sarılması için seferber olduklarını kaydetti.

Ankara Üniversitesinin tarihinde her alanda lider ve öncü bir üniversite olduğunu vurgulayan Ünüvar, üniversitenin 300 binin üzerindeki mezunları arasında cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, valiler, yüksek yargı üyeleri gibi çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve akademisyenin yer aldığını anlattı.

Ünüvar, halihazırda görevini sürdüren 2 bakan, 9 bakan yardımcısı, aktif görev yapan 41 vali ve dünyanın farklı bölgelerindeki 57 büyükelçinin de Ankara Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, "devletin fikir mutfağı" olarak da anılan üniversitenin farklı alanlarda böylesine güçlü temsil edilmesinden gurur duyduklarını söyledi.

"Güçlü bir akademik yapıya sahibiz"

Prof. Dr. Ünüvar, şu an 19 fakülte, 15 enstitü, 13 meslek yüksek okulu (MYO), Yabancı Diller Yüksek Okulu, Devlet Konservatuarı ve 45 araştırma uygulama merkezi bulunan üniversitenin köklerinin 1842'lere kadar uzandığına işaret ederek, 5 binden fazla akademisyen, 7 binin üzerinde idari çalışan, 80 bine yakın ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenciyle güçlü bir akademik yapıya sahip olduklarını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan üniversiteyi daha iyi noktalara getirmek için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Ünüvar, günün ve geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni okul ve programları da hayata geçirdikleri bilgisini paylaştı.

Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve YÖK'ün aldığı kararla Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu kurulan 4 üniversiteden biri olduklarını, ayrıca Bala'da veteriner ve ziraat alanında faaliyet gösterecek MYO'nun açıldığını bildirdi.

Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin de faaliyete alınmasıyla araştırma merkezi sayısının 45'e ulaştığına dikkati çeken Ünüvar, ayrıca ERASMUS programlarından en fazla yararlanan üniversite olduklarını dile getirdi.

"Borsa İstanbul, üniversitemizde 'finans laboratuvarı' kuracak"

Üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına da değinen Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) yaptığı değerlendirmede bu yıl 688 üniversite arasında 289'uncu sırada yer aldıklarını kaydetti.

Ankara Üniversitesinin daima Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer aldığını belirten Ünüvar, üniversiteyi daha iyi noktalara taşımak için 71 ülkeden kurum ve üniversiteyle toplam 736 protokol imzalandığını ve bu çalışmaların kurulan birimlerle sürekli takip edildiğini söyledi.

Ünüvar, yurt içinde de bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği çalışmaları yürüttüklerini vurguladı, "Borsa İstanbul ile çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Borsa İstanbul, üniversitemizde bir 'finans laboratuvarı' kuracak, yakında bitecek. Bununla finans uzmanlarını daha iyi yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezimiz bitmek üzere"

HAVELSAN ve TUSAŞ'la da ortak çalışmaların yapıldığını, TUSAŞ'ın üniversite bünyesinde "yapay zeka laboratuvarı" kurduğunu dile getiren Ünüvar, ayrıca MKE Ankaragücü ile iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, yeşil kalkınma ve sürdürülebilir çevre için işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Üniversitede spor tercümanlığı programının hayata geçirildiğini, binaların, bazı laboratuvar, ameliyathane gibi alanların yenilenme işlemlerinin sürdüğünü belirten Ünüvar, "Etimesgut, Bağlıca'da Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezimiz bitmek üzere. Ayrıca Türkiye'de 4 üniversitede Nadir Hastalıklar Merkezi var ama bu alanda müstakil binası olan tek Nadir Hastalıklar Merkezi Ankara Üniversitesi bünyesinde." şeklinde konuştu.

"Ankara Ansiklopedisi'nin basımını 29 Ekim'e yetiştirmeyi planlıyoruz"

Prof. Dr. Ünüvar, Metaverse teknolojisiyle beyin ameliyatı, sanal gerçeklikle arıcılık eğitimi, NFT dersleri gibi teknolojik gelişmelere de öncü olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ankara Üniversitesi, bilim çınarı olarak genç bireylerin bilgi ve beceriyle donanmış bireyler olmasını sağlayacak adımlar atıyor, bundan sonra da bu adımları atmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında da önemli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin, Ankara Valiliğimizle Ankara Ansiklopedisi için 90 maddeden oluşan ve şu ana kadar 316 sayfada toplanan çalışmayı bitirdik. Basımını 29 Ekim'e yetiştirmeyi planlıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla ilgili birçok program da planladık, en iyi şekilde kutlamak ve değerlendirmek için komisyonumuz çok yoğun bir şekilde çalışıyor."

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 2. TBMM Binasının inşa sürecini gösteren fotoğrafı hediye etti.

Törende, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri ile Bilim, Sanat ve Teşvik Ödüllerinin takdimi gerçekleşti. Akademisyenler, ödüllerini Kurtulmuş ve Ünüvar'dan aldı.

Ayrıca profesörlük kadrosuna yükselen öğretim üyelerine belgeleri ve anı madalyonu verildi.