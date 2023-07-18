Prof. Dr. Kutoğlu'ndan şehirlerde nem kaynaklı yağışı azaltma önerisi: Binalarımızı beyaza boyayabiliriz

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, şehirlerin üzerinde oluşan ısı adacıkları yüzünden ekstrem hava olayları yaşandığını ve aşırı yağışların oluştuğunu ifade etti Şehirlerin üzerindeki ısı adacığı etkisini azaltmak için alışılagelmişin dışında mücadele gerektiğini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, "Binalarımızı beyaza boyayabiliriz. Asfaltlar daha açık renk olacak şekilde karışımlar oluşturabiliriz. Böylelikle şehirlerimizin üstünde tutunan ısı adacıklarının seviyesini düşürebiliriz. Bu şehirlerden atmosfere nemli sıcak havanın yayılmasını azaltacaktır. Bir miktar da olsa yağışların etkisinin azalmasına katkı yapacaktır" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Geomatik Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, şehirlerin üzerinde oluşan ısı adacıklarının buharlaşmayla birlikte atmosferin soğuk bölgesine yükselen nemli havanın ekstrem hava olaylarına sebep olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu doktora öğrencisi Fatemeh Ghsempour ile birlikte geliştirdikleri su buharı yoğunluğunu gösteren yazılım ile yağışların şiddetli olup olmayacağı yönünde bilgi edinebildiklerini söyledi. Yazılım ile sel ve su taşkınlarının yaşandığı zaman aralığını gösteren Prof. Dr. Kutoğlu, "Su buharı yoğunluğu fazlaysa, yağış olduğu takdirde bunun şiddetli olacağının göstergesi. Bunun etkisini azaltmak için şehirlerin üzerindeki ısı adacığı etkisini azaltmamız lazım. Alışılagelmiş şehirleşme anlayışlarını terk edip iklim değişikliğine uygun tedbirler almamız gerekiyor" dedi.

"Çatılarımız neden koyu renk, neden kırmızı? Beyaz veya açık renk kiremit yapamıyor muyuz? Asfalt ve binalarımız neden koyu renkli? Binalarımızı beyaza boyayabiliriz. Asfaltlar daha açık renk olacak şekilde karışımlar oluşturabiliriz. Böylelikle şehirlerimizin üstünde tutunan ısı adacıklarının seviyesini düşürebiliriz. Bu şehirlerden atmosfere nemli sıcak havanın yayılmasını azaltacaktır. Bir miktar da olsa yağışların etkisinin azalmasına katkı yapacaktır. Binalarımızın çatılarını yeşil çatıya dönüştürebilirsek, yeşil çatı pahalı geliyorsa hiç değilse açık renkli çatılar yapabiliyorsak güneşten gelen sıcaklığın önemli bir kısmı geriye yansıtılacaktır. Şehirlerimizde betonlaşma nedeniyle ortaya çıkan koyu görüntü, daha açık renkler kullanıldığı takdirde beton zeminlerden yansıma daha fazla olacaktır. Isı tutulumu çok daha az olacaktır. O yüzden şehirleşmede yollarda, binalarda, çatılarda açık rengi tercih edersek daha fazla yansıma olacaktır. Dolayısıyla ısı adacığı etkisi daha az ortaya çıkacaktır."