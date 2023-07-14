Prof. Dr. Fuat Duygulu'ya verilen 10 yıl hapis cezası onandı

KAYSERİ'de, daha önce ilişkisi olduğu S.İ.'yi (39) yeniden ilişki teklifini kabul etmeyince bıçaklayıp yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve sonra tahliye edilen Prof. Dr. Fuat Duygulu'ya (52) verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

KAYSERİ'de, daha önce ilişkisi olduğu S.İ.'yi (39) yeniden ilişki teklifini kabul etmeyince bıçaklayıp yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve sonra tahliye edilen Prof. Dr. Fuat Duygulu'ya (52) verilen 10 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 20 Nisan 2018'de, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki Kadir Has Spor Salonu önünde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümünde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, iddiaya göre, 2011'de hastanede tanıştığı, hasta yakını S.İ. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı. Fuat Duygulu, olay tarihinde tekrar aradığı S.İ. ile buluşup, yeniden ilişki teklifinde bulundu. S.İ.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Duygulu, yanındaki bıçakla S.İ.'yi karnından ve kolundan yaraladı. S.İ., kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan Fuat Duygulu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.