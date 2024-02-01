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Procter and Gamble Fabrikası Rehin Alındı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasına giren bir kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı. (DHA)

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Haber: Nazım Özgün ERBULAN-Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)

Haber Kodu : 240201090 - 240201095

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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