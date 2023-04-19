Polonya ve Ukrayna Tahıl Geçişini Yeniden Başlatma Konusunda Anlaştı

VARŞOVA, 19 Nisan (Xinhua) -- Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukrayna tarafıyla yaptığı iki günlük görüşmelerin ardından, Polonya üzerinden tahıl sevkiyatının Cuma günü yeniden başlayacağını söyledi.

VARŞOVA, 19 Nisan (Xinhua) -- Polonya Tarım Bakanı Robert Telus, Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukrayna tarafıyla yaptığı iki günlük görüşmelerin ardından, Polonya üzerinden tahıl sevkiyatının Cuma günü yeniden başlayacağını söyledi.

Telus, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'dan gelen bir ton tahılın bile Polonya'da kalmamasını sağlamak için" nakliye edilen tahılın Polonya'dan geçerken özel bir elektronik sistem eşliğinde izleneceğini belirtti.

Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Waldemar Buda, Polonya'nın tarım ürünleri ithalatı üzerindeki yasağı sürdüreceğini ancak "Polonya üzerinden dört Polonya limanına ve diğer Avrupa ülkelerine geçişe izin vereceğini" söyledi.

Buda, Polonya üzerinden yapılan tahıl nakliyatının elektronik GPS mühürleriyle mühürleneceğini kaydetti.

Macaristan ve Slovakya, çiftçilerin haftalarca düşük fiyatlara karşı düzenlediği protestoların ardından geçen hafta hem tahıl ithalatını hem de tahılın ülke üzerinden transit geçişini yasaklayan Polonya'ya katılarak benzer ithalat yasakları getirmişti.

Müzakereler için Varşova'yı ziyaret eden Ukrayna'nın Başbakan Başyardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko düzenlediği ortak basın toplantısında, "Polonyalı çiftçilerin durumundan haberdarız, Polonya tarafı da Ukraynalı çiftçileri anlıyor" dedi.

Üst düzey bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine göre AB, üye ülkeleri bireysel yasaklar koymakla eleştirdi ve AB elçileri bu önlemleri Çarşamba günü görüşmeye hazırlanıyor.