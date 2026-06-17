Polonya ile Almanya arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonya ile Almanya arasında savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Polonya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosiniak-Kamysz ve Pistorius, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Polonya Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Polonya ile Almanya arasında "İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması" imzalanmasının 35. yıl dönümünde yapılan görüşme kapsamında, iki ülke arasında yeni savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

Kosiniak-Kamysz, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Polonya olmadan güvenlik olmaz, Almanya olmadan, değerlerimiz olmadan, Avrupa Birliği ve NATO'daki katılımımız olmadan güvenlik olmaz. Biz Avrupa'nın sütunuyuz, İttifakın sütunuyuz." diye konuştu.

İmzaladıkları anlaşmanın siber güvenlik, ortak sorumluluk, Baltık Denizi'nde ortak komuta, yeni teknolojiler ve özellikle uzay alanındaki faaliyetlerde yeni işbirliği imkanları sunduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, anlaşmanın iki ülke arasındaki askeri hareketlilik ve bu hareketliliğe yönelik altyapının geliştirilmesi konusunda da yeni imkanlar sağlayacağını vurguladı.

Almanya'ya en fazla ihracat yapan ülkenin Polonya olduğunu söyleyen Kosiniak-Kamysz, "Almanya savunmaya daha fazla harcama yapabilmek için anayasasını değiştirdi. Polonya ise halihazırda gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini savunmaya ayırıyor. Kapasitelerimizi ve şirketlerimizin potansiyelini geliştiriyoruz. Ekonomik iş birliği istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius da anlaşamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dostlarımla birlikte Avrupa'nın güvenliği, doğu kanadının ve dolayısıyla Polonya ile Baltık ülkelerinin güvenliği için çalışmaktan büyük, büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Pistorius, "Hepimiz biliyoruz ki, güçlü bir Polonya-Almanya işbirliği olmadan doğu kanadında güvenlik ve etkili bir caydırıcılık düşünülemez. Bu nedenle bu sorumluluğu üstleniyoruz ve bunu başarmak için gerekli tüm adımları atıyoruz." diye konuştu.

Bu yeni anlaşma Polonya ile halihazırda çok sıkı olan askeri işbirliklerinin daha da genişleyeceğini kaydeden Pistorius, "Bu, her alanda gerçekleşecek. Siber güvenlik ve uzaydan, araştırma ve geliştirme alanından ve elbette her iki ülke için çok önemli olan Baltık Denizi'ndeki denizcilik alanından bahsediyoruz. Gündemin en üst sıralarında, her iki ülkemizde de her geçen gün artan hibrit tehditlere karşı savunma yer alıyor." ifadelerini kullandı.