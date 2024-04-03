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Polonya Başbakanı İsrail'in saldırısını kınadı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrail'in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinin iki ülke arasındaki dayanışmayı "zor bir teste tabi tuttuğunu" belirtti.

Başbakan Tusk, X sosyal medya platformundan, aralarında Polonya vatandaşının da bulunduğu WCK çalışanlarına yönelik İsrail saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Tusk, "Sayın Başbakan (Binyamin) Netanyahu ve Büyükelçi Yacov Livne, Polonyalıların birçoğu Hamas'ın saldırısından sonra İsrail ile dayanışma içinde olduğunu göstermiştir. Ancak bugün bu dayanışmayı zor bir teste tabi tutuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Donald Tusk, saldırı ve Netanyahu'nun saldırıya tepkisinin öfke uyandırdığını vurguladı.

"Savaşta böyle şeyler olur diyerek geçiştirilemez"

Polish Radio Three'ye konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de "Bu durum, Netanyahu'nun dün dediği gibi 'savaşta böyle şeyler olur' diyerek geçiştirilemez." ifadesine yer verdi.

İsrail ordusunun silah kullanmaya ilişkin kurallarında bir sıkıntı olduğunu öne süren Sikorski, şunları kaydetti:

"Eğer aralarında terörist olduğu için konvoyun bilinçli olarak hedef alındığı ve sivillerin feda edildiği doğruysa, bunun haklı çıkarılabileceği bir sistem bilmiyorum. Eğer öyleyse, İsrail özür dilemeli ve kurbanların ailelerine tazminat ödemelidir."

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesi yer almıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Netanyahu'dan "savaşlarda bu tür olaylar olur" açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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