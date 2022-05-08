Polislerden huzurevine "Anneler Günü" ziyareti - Haberler

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Polislerden huzurevine "Anneler Günü" ziyareti

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Polislerden huzurevine 'Anneler Günü' ziyareti

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurevinde yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Günlerini kutları.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurevinde yaşayan anneleri ziyaret ederek Anneler Günlerini kutları.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren annelerin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın selamlarını ileten ekipler, annelere çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik, Anneler Günü, Huzurevi, Güncel, Haberler

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