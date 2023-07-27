Polisevi saldırısı sanığı: Gözlerim görmüyor, teröristlerin paramotorla geldiğini görmedim

MERSİN'in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açılan davada, bekçilik yaptığı bahçenin yakınına paramotorla gelen teröristlere yardımcı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Sait Demir, "Gözümün biri hiç görmüyor, diğeri de...

MERSİN'in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açılan davada, bekçilik yaptığı bahçenin yakınına paramotorla gelen teröristlere yardımcı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Sait Demir, "Gözümün biri hiç görmüyor, diğeri de az görüyor, kulağım da az duyuyor. Karanlıkta gözümün önünü bile görmem bu yüzden bahçeye paramotorla gelenleri görmedim" dedi.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine, geçen yıl 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı kadın teröristler Dilara Ürper ve Emel Feremez saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden 1'ini vurarak yaraladı. 1'i yaralı 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, meslektaşı Abdulkadir Öztürk ile bir sivil yaralandı.

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, dosyada eksikliklerin giderilmesi için tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.