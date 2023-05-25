Polis lojmanında öldürülen kadının telefonunda çelişkili mesaj bulundu

Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Yeşim Akbaş'ın telefonunda, tutuklanan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın intihar iddiasıyla çelişen bir mesaj bulundu.

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ın (26) telefonunda, birlikte olduğu ve olay sonrası tutuklanan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) intihar iddiasıyla çelişen bir mesaj bulundu. Akbaş'ın, ölümünden yaklaşık 40 dakika önce gönderdiği son mesajda işletmesindeki lazer epilasyon cihazı için servis yetkilisine 'Bekliyorum sizi Gürkan Bey' diye yazdığı ortaya çıktı.

İlçedeki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş hastanede hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi.