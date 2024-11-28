Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Tahsin Ocaklı: "Cmk Ücret Tarifesi'ndeki Ücretler Avukatların Meslek Onuruna Yakışmayacak Durumdadır"

(TBMM) - CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirme alan avukatların sorunlarına değinerek, "CMK Ücret Tarifesi'ndeki ücretler avukatların meslek onuruna yakışmayacak durumdadır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Komisyonda, Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyonda yaptığı konuşmada; Türkiye'de adaletle ilgili vatandaşların şikayetleri olduğuna dikkati çekti. Ocaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum" açıklamasını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"'Türkiye'de adalet var mı' diye sorulduğu zaman önce sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlamak gerekiyor. Yani 'Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum' diyerek yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız, ayrı güçler olması gerektiği halde yürütmeyi egemen yaptı. Kuvvetler ayrılığı ilkesi sizin iktidarınızda yok oldu. Yine, Cumhurbaşkanı 2012 yılında Konya'da şu cümleleri kullandı: 'Ama kuvvetler ayrılığı denilen olay var ya o geliyor sizin önünüze bir engel olarak dikiliyor.' Evet, aslında olması gerekeni engel olarak söylemişti. Yani Meclis'in ve yargının ayak bağı olduğuna dair ifadeleri hala hafızamızda. Yargıda herhangi bir kalkınma veya sıçrama olmadı. Adaletsizlikler her alanda görünüyor. Yasama ve yargı erkleri yürütmenin kontrolüne girdiğinde denetimsizlik ortaya çıktı ve bu durumda yürütme kontrolü kaybetti, adaleti sağlayamadınız."

Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları karşılaştırması...

Ocaklı, Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarına değinerek, "Kenan Evren döneminde 340, Özal döneminde 207, Demirel döneminde 158, Sezer döneminde 163, Gül döneminde 848 olan sanık sayısı, sadece 2023'te Cumhurbaşkanı'na hakaret dosyası olarak 25 bin 520 dosya açılmış. Toplam dosya ise 55 bin 583. Ceza mahkemelerinde TCK'nin 299 ve 301'inci maddeleri kapsamında son beş yıldaki yargılanan kişi sayısı 2020'de 9 bin 560 iken 2023'te 10 bin 791'e çıkmış" bilgisini paylaştı.

"CMK Ücret Tarifesi'ndeki ücretler avukatların meslek onuruna yakışmayacak durumdadır"

CHP'li Ocaklı, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirme alan avukatların sorunlarına değindi. Ocaklı, şöyle konuştu:

"CMK kapsamında yapılan zorunlu müdafi görevlendirilmesinde yaşanan sorunlar var. CMK Ücret Tarifesi'ndeki ücretler avukatların meslek onuruna yakışmayacak durumdadır. Bu ücretler bir de gecikmeli olarak ödenince avukatlar görevlerini yapamaz hAle geldiler. CMK kapsamında görevlendirilen avukatlar Asgari Ücret Tarifesi'nde yapılan düzenlemeyle ceza davasının sonunda mahkemelerce hükmedilmesi gereken vekalet ücreti konusunda sıkıntıdadırlar. Yine, bu kapsamda görevlendirilen avukatlara yol masrafı ödenmesi konusunda farklı farklı uygulamalar yapılmaktadır. Soruşturma numarası üzerinden ücret ödenmesi sebebiyle avukatlar kimi zaman adliye adliye dolaşarak soruşturma numarası sorgulaması yapmaktadırlar. Aynı soruşturma numarası üzerinden sadece bir kere ödeme yapılabiliyor olması da yine ayrı bir sorun. Zorunlu müdafi görevlendirildiği dosyayı incelemek istediğinde dosyada seçilmiş müdafi bulunması halinde sorunlar yaşamaktadır. CMK Ücret Tarifesi avukatın emeğini karşılayacak bedelleri içermelidir. CMK tarifesine getirilen artış, enflasyonun altında olduğu için ekonomik koşullar altında kabul edilemez, adli yardım kurumuna ilişkin ise dava yoğunluğuna bağlı olarak ihtiyacın arttığı göz önünde bulundurularak yükseltilmelidir."

Ocaklı, 406 cezaevinde 371 bin 587 mahkum olduğunu belirterek, "Sayın Bakan, ceza infaz sisteminde 406 hapishanede 371 bin 587 mahkum var, bunların iaşe bedeli 83 TL, çocuklu annelere de 150 TL veriyorsunuz. Oysa bu mahkumlar içtiği çayın elektriğini, seyrettiği televizyonun elektriğini yani aydınlatma direkleri hariç bütün bunların bedellerinin hepsini kendisi ödüyor. Hükmü kesinleşenlerin yemek paraları da kendisinden veya ailesinden tahsil ediliyor, temizlik ve hijyen malzemelerini satın almakta zorlanıyorlar. Maddi durumu iyi olmayan mahkümlar dolayısıyla bu sözü edilen hiçbir şeyden yararlanamıyor yani insan haklarına uygun ve insan onuruna yakışan bir yaşamları olamıyor" diye konuştu.