Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi

Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece (25), memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı sırada 21 Temmuz'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yıl önce Silahlı Kuvvetlere katılan Görece, burada 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Görece'nin cenazesi işlemlerin ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Çullugörece Mahallesi'ne getirildi. Şehit Görece için bugün ikindi namazına müteakip Çullugörece Mahallesi meydanında tören düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Sefer Görece (46), annesi Nilüfer Görece (46) ve kardeşleri Mehmet Görece (18) ile Yeşim Görece (20) gözyaşlarına hakim olamadı. Görece'nin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.