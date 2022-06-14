PHİLADELPHİA - Biden, AFL-CIO'nun toplantısına katıldı - Haberler

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PHİLADELPHİA - Biden, AFL-CIO'nun toplantısına katıldı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde AFL-CIO (Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi) toplantısına katılarak konuşma yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde AFL-CIO (Amerikan Emek Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi) toplantısına katılarak konuşma yaptı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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