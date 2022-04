PHASELİS TÜNELİ AÇILDI, YOLCULUK SÜRESİ 10 DAKİKA KISALACAK

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Kaş, Demre, Finike, Kumluca gibi batı ilçelere hem turizm hem de sebze-meyve taşımacılığında ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan Phaselis Tüneli açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1305 metre uzunluğunda, çift şeritli tüpten oluşan tünelle birlikte yol güzergahının 2 kilometre, seyahat süresinin 10 dakika kısalacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Özer, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, video konferansla alana bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Liderliğinizde 2002 yılından beri yürüttüğümüz çalışmalarla tüm yurt genelinde olduğu gibi, Antalya'nın imarında da çağ atladık. Akdeniz'in incisi Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu, 197 kilometreden alıp 677 kilometreye çıkardık. Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel, 17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik" dedi.

Antalya Havalimanı'nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bütçe dışı finansman yöntemi ile kamuya, devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon avroluk da kira bedeli kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda belirlediğimiz çevreci senaryoya uygun olarak, 2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 km'ye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 km'ye yükselteceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmada dünyada ilk 10 ülke arasında öncü ülke olmasını hedeflediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, açılışı yapılan Phaselis Tüneli'nin, 1305 metre uzunluğunda, 2x2 şeritli çift tüpten oluştuğunu söyledi. Tünelle birlikte, bağlantı yollarını da tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Tünelimizin bugün hizmete girmesiyle, yol güzergahı 2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika kısalacaktır. Hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği her yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve kültürel yaşamına can katıyor."

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin ve milletin dünyada hak ettiği yeri alması için gece-gündüz çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bunun en güzel örneği liderliğinizde 20 yılda yaptığımız dev eserlerdir. Sadece son 1 ayda dahi dev eserleri milletimize kazandırdık. 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu gibi başarılı ve verimli sonuçlar doğuracak çalışmaları milletimize kazandırdık. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz. Çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye'ye bağlamaya devam edeceğiz."

Açılış sorasında iki bakanla birlikte katılımcılar tünel önünde fotoğraf çekimi yaptırdı. Sonrasında ise bakanlar Karaismailoğlu ve Çavuşoğlu, birlikte test sürüşü gerçekleştirdi.