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Peru'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

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Peru'da hükümet karşıtı gösteriler Gösteriye katılan göstericilerin protestosu JULİACA - Peru'nun Juliaca kentinde, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden yüzlerce gösterici protesto düzenledi.

Peru'da hükümet karşıtı gösteriler

Gösteriye katılan göstericilerin protestosu JULİACA - Peru'nun Juliaca kentinde, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden yüzlerce gösterici protesto düzenledi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: AA / Lucas Aguayo Arao - Güncel

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