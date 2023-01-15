Peru'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor Güncel Haberler Peru'da hükümet karşıtı gösteriler Gösteriye katılan göstericilerin protestosu JULİACA - Peru'nun Juliaca kentinde, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden yüzlerce gösterici protesto düzenledi. Peru'da hükümet karşıtı gösteriler Gösteriye katılan göstericilerin protestosu JULİACA - Peru'nun Juliaca kentinde, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gitmesini talep eden yüzlerce gösterici protesto düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Lucas Aguayo Arao Hükümet Güncel Haberler

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