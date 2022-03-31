Pentagon: "Rusya'nın Şiddeti Azalttığına Dair Kanıt Yok"
DailyMotion.com - Güncel
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Başkan Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefon görüşmesi yaptığı günde Savunma Bakanlığı Pentagon Rusya'nın Kiev çevresinde asker çekmekten çok yeniden konuşlandırma yaptığını belirtti.
Başkan Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle telefon görüşmesi yaptığı günde Savunma Bakanlığı Pentagon Rusya'nın Kiev çevresinde asker çekmekten çok yeniden konuşlandırma yaptığını belirtti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın şiddeti azalttığına dair kanıt olmadığını söyledi
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