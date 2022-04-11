Pendik'te terk edilen bebeğin annesine 2 yıla kadar hapis istemi

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüphelinin yaşı itibarıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğunu 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve koyduğu pusetle Pendik'teki boş araziye bıraktığı anlatıldı.

Şaban Keşan isimli vatandaşın duyduğu ağlama sesi üzerine fark edilen bebeğin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilen iddianamede, bebeğin tedavisinin ardından Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı.

İddianamede, bebeğin yüzüne mama bulaştığını gören kurum doktorunca ilk müdahalesi yapılan bebeğin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

İddianamede, dosya kapsamında bulunan kamera görüntülerinden bebeğin annesi tarafından olay yerine bırakıldığının anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Ebru S, 2019'da "Oğur" isimli kişiyle evlendiğini belirterek, bu evlilikten bir çocuklarının olduğunu belirtti.

Eşinden gördüğü şiddet üzerine ayrılıp ailesinin yanına döndüğünü ve bir süre sonra ailesi tarafından yeniden evlendirilmek istendiğini anlatan Ebru S, bu sırada sosyal medyada tanıştıktan sonra görüştüğü M.Ç. ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.

Şüpheli Ebru S, hamile kaldıktan sonra bir süre daha ailesinin yanında kaldığını kaydederek, karnı büyümeye başladığı zaman İstanbul'a gelerek kadın sığınmaevinde kaldığını ve 5 Ocak'ta Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebeğini doğurduğunu belirtti.

Bebeğinin erken doğması nedeniyle bir süre yoğun bakım ünitesinde kaldığını, doğum yaptığından hiçbir şekilde ailesi ve akrabalarının haberinin olmadığını anlatan Ebru S, doğumdan sonra kadın sığınmaevine döndüğünü fakat orada bulunma süresi olan 6 ayın dolmasıyla yetkililerin kendisinden ayrılmasını istediklerini kaydetti.

Kadın sığınmaevinden ayrılmadan bebeğin karnını doyurduğunu, battaniyeye sararak pusete koyduğunu anlatan şüpheli Ebru S, daha sonra bebeğini Pendik'teki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

İddianamede, şüpheli Ebru S'nin, üzerine atılı "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ne olmuştu?

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş arazide terk edilmiş bebek ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekibinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisine kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "sütkızım" diye tanıttığı bebek ile çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlardaki çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin, bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve Pendik'te gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.