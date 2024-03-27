Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Muhtarın Çakarlı Konvoyu Tartışma Yarattı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın değişik kentlerde oluşturduğu konvoylar olmak üzere, bakanların, politikacıların çakarlı, onlarca araçtan oluşan konvoylar son yıllarda tartışma ve eleştiri konusu oluyor. Son olarak İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı ve adayının lüks araçlarla oluşturduğu çakarlı konvoy sosyal medyada gündem oldu. Sıkça paylaşılan görüntüler eleştirildi, "Kim izin verdi?", "Nereden buldun?" soruları yöneltildi. Bir süre sonra da Pendik Kaymakamlığı bir açıklama yaparak konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Pendik Kaymakamlığı açıklamasında muhtarın çakar tertibatını yasalara uygun takmadığının belirlendiği ve söküldüğü belirtildi, araç sürücülerine para cezası verildiği, trafiği kasten tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

"27.03.2024 günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü AYDEMİR'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür.

Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; Görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir"

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Pendik Yerel Haberler Trafik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra okul yok mu? Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar? Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Mart'ta yaşananlar! 29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Mart'ta yaşananlar! Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! 28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title