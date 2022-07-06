PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI PENDİK'te farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. PENDİK'te farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik'te Murat C.'ye ait işyerine 1 Nisan'da giren hırsızlar içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Aynı hırsızlar 30 Haziran'da ise Pendik'te Bektaş C.'ye ait iş yerinden hırslık yaptı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlardan Yakup B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheli Yakup B. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor. Görüntü dökümü: -------------------------------- -Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı -Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Koruyucu Aile Günü Pendik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.