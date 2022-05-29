Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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