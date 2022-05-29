Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel