Pazaryeri Boncuğu Fasulyesinde Kuraklık ve Sıcaklık Etkisi: Verim Düşüşü Yaşanıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen, kılçıksız yapısı ve dış yüzeyinin parlaklığı dolayısıyla rağbet gören "Pazaryeri boncuğu" fasulyede bu yıl yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verimde düşüş yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 2015 yılında tescillenen "Pazaryeri boncuğu" fasulyesi, mayıs ayından bu yana yeterli yağış alamaması nedeniyle istenilen miktarda çiçeklenemedi.

İlçede yaklaşık 1600 dekar alanda yetiştirilen ve toptancılara satıldıktan sonra İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara gibi büyükşehirlere gönderilen fasulyede yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşanıyor.

"Hava sıcaklıklarının düşmesiyle biraz olsun toparlanmaya başladı"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, ilçede "Pazaryeri boncuğu" fasulyesi hasadının başladığını söyledi.

Hasat döneminin çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Sert, şunları kaydetti:

"Bu sene dekar başına ortalama 750 kilogram ila 1 ton ürün beklenirken kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle çiçek dökülmesi meydana geldi. Bu sebeple yüzde 50 ila 70 verim kaybı oldu. Son bir haftadır hava sıcaklıklarının biraz düşmesiyle boncuk fasulyeler biraz olsun toparlanmaya başladı. İyi bakımlı tarlalarda dekar başına 350-500 kilogram arasında verim bekleniyor."

İlçedeki 5 dekarlık arazisinde boncuk fasulyesi yetiştiren Halil Senaver de geçen yıl 2 ton hasat yaparken bu sene sadece 30 kilogram ürün alabildiğini belirtti.

Fasulyenin sıcağı sevmediğine değinen Senaver, "Fasulyeler çiçeklenmeden döküldü. Tüm üreticiler aynı durumda. Yaklaşık yüzde 70 kaybımız var. İnşallah hava serinler de en azından masrafını çıkarabiliriz." dedi.

Fasulye alımı yapan toptancı Melih Hasgül ise bu sezonun, son yılların en verimsiz dönemi olduğunu belirtti.

Geçen yıl günde yaklaşık 8 ton fasulye aldıklarını belirten Hasgül, "Bu yıl ise günlük alım 1 tonu bile geçmiyor. Tarladaki fasulye strese girdi, verim düştü. Araçlar dolmadan İstanbul'a gönderiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da halcilik yapan Cengiz Taşkın da "Pazaryeri boncuğu"nu yıllardır tüketiciyle buluşturduğunu belirterek, bu yıl verim düşüşü nedeniyle zor zamanlar yaşadıklarını söyledi.