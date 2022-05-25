Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında aşçılar ve aşçılık okulu öğrencileri için yemek atölyesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği tarafından Gastronomi Enstitüsü IGA'da aşçılara ve aşçılık okulu öğrencilerine yönelik yemek atölyesi tertip edildi.

Etkinlikte, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen'in eşi Meltem Aksen tarafından katılımcılara karnıyarık ve şehriyeli pilav yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğin sonunda Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere Gastronomi Enstitüsüne hediye edildi.