Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

AA - Mustafa Deveci - Güncel
 - Güncelleme:
Paraguay'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında aşçılar ve aşçılık okulu öğrencileri için yemek atölyesi gerçekleştirildi.

Paraguay'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında aşçılar ve aşçılık okulu öğrencileri için yemek atölyesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliği tarafından Gastronomi Enstitüsü IGA'da aşçılara ve aşçılık okulu öğrencilerine yönelik yemek atölyesi tertip edildi.

Etkinlikte, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen'in eşi Meltem Aksen tarafından katılımcılara karnıyarık ve şehriyeli pilav yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinliğin sonunda Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere Gastronomi Enstitüsüne hediye edildi.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Paraguay, Asuncion, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title