Paraguay'da muhalefet partisi başkanı Cubas gözaltına alındı

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, 1 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinden sonra hile iddiasında bulunan sağcı popülist Paraguayo Cubas gözaltına alındı.

Savcılık, Cubas hakkında, "halkı galeyana getirmek, kamu huzurunu bozmak ve seçimleri engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla önleyici gözaltı kararı aldırdı.

Cubas, savcılığın talimatı üzerine başkent Asuncion'a 14 kilometre mesafedeki bir otelin önünde polisçe gözaltına alındı.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, Cubas'ın, Asuncion'a bağlı ulusal polis karargahında tutulduğu bildirildi.

Cubas'ın gözaltına alınmasını protesto eden sempatizanları ise ulusal polis karargahının önünde toplantı.

Cubas'ın eşi Avukat Yolanda Paredes, gazetecilere açıklamasında, insanları kışkırtmadıklarını ve sokağa davet etmediklerini savunarak suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi.

Sol koalisyonun adayı Efrain Alegre, Cubas'ın gözaltına alınmasını eleştirerek bunun demokrasiyle darbe anlamına geldiğini söyledi.

Seçim sonuçlarını protesto eden ve Cubas yanlısı olduğu belirtilen 208 kişi de güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Cubas, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, seçim adaletinde sahtekarlık yapıldığını ve sonuçların hileli olduğunu iddia etmişti.

Seçimleri iktidar partisi kazanmıştı

Paraguay'da, kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Colorado Partisi adayı eski Ekonomi Bakanı Santiago Pena, oyların yüzde 43,15'ini alarak devlet başkanlığı yarışını önde bitirmişti.