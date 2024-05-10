Papa Franciscus: Avrupa doğum oranlarındaki düşüşe çözüm bulunmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Avrupa'da düşen doğum oranlarına uzun vadeli çözümlerle yaklaşılması gerektiğini, Eski Kıta'nın doğumlardaki düşüş nedeniyle giderek "daha eski bir kıtaya" dönüştüğünü söyledi.

İtalya'da son yıllarda düzenli biçimde kademeli olarak düşüş gösteren doğum oranlarını tersine çevirmek için düzenlenen ve dün İtalya Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Eugenia Roccella'nın bazı kürtaj hakları aktivistlerince protesto edilmesi sebebiyle olaylı başlayan yıllık konferansın ikinci gün oturumlarına, Papa da katıldı.

Papa Franciscus, doğum oranlarının düşük olması konusunun uzun vadeli çözümlerle ele alınması gerektiğini belirterek "Kurumsal düzeyde etkili politikalara ve cesur, somut ve uzun vadeli kararlara acilen ihtiyaç var. Genç nesillerin meşru hayallerini gerçekleştirebilmesi için tüm hükümetlerin daha fazla kararlılık göstermesi lazım." dedi.

Papa, doğum oranlarının sadece İtalya'da değil, Avrupa'da genel olarak düşüş gösterdiğine işaret ederek "Eski Kıta, giderek daha yaşlı, yorgun ve boyun eğmiş eski bir kıtaya dönüşüyor. Bunca çabaya rağmen gidişatı tersine çeviremiyoruz. Neden bu kanama durdurulamıyor?" diye konuştu.

Doğum kontrol uygulamalarını eleştiren Papa, "Bir demografi uzmanının bana söylediği gibi şu anda en fazla gelir getiren yatırımlar; silah fabrikaları ve doğum kontrol ilaçları. Biri hayatı yok ediyor, diğeri engelliyor. Sorun karmaşık ancak bu, konuyu ele almamak için bir mazeret olamaz ve olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, bilhassa İtalya'da doğum oranlarının düşük olmasına işaret ederek "İnsan hayatı bir sorun değil, hediyedir. Dünyadaki kirliliğin ve açlığın temelinde doğan çocuklar değil, sadece kendini düşünenlerin tercihleri ve materyalizm ile tüketim çılgınlığı vardır." değerlendirmesini yaptı.

Papa ayrıca, annelerin çalışma hayatı veya çocuklarına bakma arasında seçim yapmak zorunda kalmamaları için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Papa Franciscus, bunun için genç çiftlere iş güvencesi sağlanması ve onların ev alma gibi zorluklardan kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, konferans devam ederken yüzlerce öğrenci de doğum oranlarının artırılmasını hedefleyen konferansı protesto etmek için yürüyüş yaptı.

Öğrenciler, konferansın yapıldığı yere yürümek isteyince güvenlik güçleri yolları kapatarak buna engel oldu.

Öğrenciler ve polis arasında tansiyon zaman zaman yükselirken kısa süreli arbedeler çıktı. Öğrenciler, güvenlik güçlerine yönelik "Utanın" şeklinde slogan attı.

Papa'nın katıldığı konferansın dün yapılan açılış oturumu, kürtaj karşıtı olmasıyla bilinen Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Roccella'nın bazı kürtaj hakları aktivistlerinin protestosuna sahne olmuştu. Bakan Roccella, protestolar nedeniyle konferansı konuşma yapmadan terk etmek zorunda kalmıştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) 29 Mart'ta açıkladığı 2023 verilerine göre, ülkede geçen yıl 379 bin doğum kaydedildi. Bu sayıyla, ülkede doğum sayısı 2008'den bu yana yüzde 34,2 oranında düşüş gösterdi.