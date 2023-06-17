Pamukova'da Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, O.S.'ye ait atölyenin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıktı ve maddi hasara neden oldu. İnceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Paşa Deresi mevkiinde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S.'ye ait atölyenin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıkan yangın büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA