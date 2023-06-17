Üye Girişi
Haberler
Pamukova'da Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

Pamukova'da Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, O.S.'ye ait atölyenin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıktı ve maddi hasara neden oldu. İnceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Paşa Deresi mevkiinde bulunan kereste atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S.'ye ait atölyenin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıkan yangın büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pamukova Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title