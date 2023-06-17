Pamukova'da Kereste Atölyesinde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, O.S.'ye ait atölyenin fırınlama bölümünde kıvılcımdan çıktı ve maddi hasara neden oldu. İnceleme başlatıldı.