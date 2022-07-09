Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Pamukova'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sakarya- Bilecik kara yolunda seyreden B.S. (45) idaresindeki 54 YY 491 plakalı otomobil, Şeyhvarmaz Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, emniyet şeridinde durdu.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova Bilecik Sakarya Güncel Haberler

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