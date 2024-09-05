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Pamuk Üreticileri Maliyetin Altında Satıyor

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, hasat yapılan pamuk tarlasında üreticilerle bir araya gelerek pamuk üreticilerinin sorunlarını dinledi. Barut, pamukta alım fiyatının maliyetin altında olduğunu ve çiftçilerin zarar ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, hasat yapılan pamuk tarlasında üreticilerle bir araya geldi. Maliyeti 27 ile 28 lira arasında olan pamukta serbest piyasa fiyatlarının 19-20 lira seviyelerinde olduğunu anımsatan Barut, "Üreticimizin binbir emekle ürettiği ürünler, maliyetin altında satılırsa çiftçi biter, tarım yok olur. Gelin pamuk üreticilerinin feryadını duyun, çiftçinin yüzünü güldürün. Pamukta alım fiyatı 30 liranın üstünde, 35 lira bandında olmalı" dedi.

Karataş Ovası'ndaki hasat yapılan pamuk tarlasında çiftçilerle buluşarak pamuk üreticilerinin sorunlarını dinleyen Barut, pamuğun kilosunda 1,6 lira olan prim desteğinin planlı üretim modeli çerçevesinde yaklaşık 1 liraya düşürüldüğünü hatırlatarak, üretime ve üreticiye destek verilmesini istedi.

"Üreticiye yapılan en büyük kötülük, ihanettir"

Pamuk alım fiyatlarıyla ilgili iktidarı uyaran Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Maliyeti gözeterek pamukta 30 liranın üstünde, 35 lira bandında alım fiyatı açıklanması gerekirken maalesef hasat ettiği ürünü çiftçiler tüccara 19-20 liradan satıyor. Yazıktır, günahtır. Bu pamuk üreticisine yapılan en büyük kötülüktür, en büyük ihanettir. 27 liraya mal edip 20 liraya satarak üretici bunu sürdüremez. Geçtiğimiz yıllarda Adana'da 3 milyon dekarın üzerinde pamuk ekilirken bu sene 150 bin dekar pamuk ekim alanı oldu. Karşılığında 70 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor ancak üreticilerimiz tedirginlik içinde."

Planlı üretim adıyla tarımsal üretim desteklerine dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:

"Pamuk üreticisi desteklenmesi gerekirken iktidar ve Tarım Bakanlığı yeni bir destekleme modeli açıkladı. Bu üretimi baltaladı. Planlı üretim adı altında tarım ürünlerinde uygulanan prim ödemeleri kaldırıldı, mazot ve gübre desteği neredeyse sıfırlanmıştır. Örneğin pamukta kilo başına 1,6 lira olan prim desteği 3 yıldır aynı kaldı. Bunun 5 lira olması gerekiyordu. Mevcut uygulamada dönüme 500 kilo verim alan çiftçiye 800 lira civarında destek ödemesi yapılırken, maalesef planlı üretim çerçevesinde bu destek 549 lirayı düştü. Başka bir deyişle kiloda 1.6 lira olan prim desteği 5 liraya çıkarılmadığı gibi yaklaşık kiloda 1 liraya geriledi. Bu mu sizin adaletiniz, bu mu sizin çiftçiye reva gördüğünüz?"

"Seneye ekmeyeceğiz"

Pamuk üreticisi Celal Songur ise maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu yıl pamuk ektik, ama maalesef ekmez olsaydık. Çünkü tarım politikası çok yanlış. Pamukta üretim maliyeti 27-28 lira bandıyken fiyat 20-21 lira bandında gidiyor. Gidişat kötüye gidiyor. Üreticiler üretim alanlarını bırakıp yevmiye ile başka yerlere giderek çalışmaya başladı. Mazot, ilaç ve gübre gibi girdiler artarken son 3 yıldır pamuk fiyatı aynı kalıyor. Bu iyi değil. Milleti çiftçilikten bezdirmeye mi çalışıyorlar, yoksa başka bir planları mı var bilemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Karataş Ovası'nda 100 dönüm alanda pamuk üreten çiftçi Kadir Çetin ise "Maliyetler yüksek. Zararına satıyoruz pamuğu. Seneye ekmeyeceğiz artık" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Ayhan Barut Politika Ekonomi Güncel Tarım Adana

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