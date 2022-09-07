Pakistan'ın Kuzeybatısı Sellere Teslim Oldu Güncel Haberler İSLAMABAD, 7 Eylül (Xinhua) - Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nevşera bölgesi yakın zamanda muson sezonunun şiddetli yağışlarının yol açtığı ani sellerden en fazla etkilenen yer oldu. İSLAMABAD, 7 Eylül (Xinhua) - Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nevşera bölgesi yakın zamanda muson sezonunun şiddetli yağışlarının yol açtığı ani sellerden en fazla etkilenen yer oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (NDMA) göre Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla, ülkede Haziran ayının ortalarından bu yana muson yağmurları ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.325'e, yaralananların sayısıysa 12.703'e ulaştı. Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında kısmen zarar görmüş bir evde bir kız çocuğu görülüyor, 6 E ylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarının ardından sel sularındaki büyükbaş hayvanlar görülüyor, 6 E ylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında yıkılan evinin enkazını kaldıran bir kişi görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında yıkılan evinin yanında oturan bir kişi görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Nevşera'da şiddetli muson yağmurlarında yıkılmış bir bina görülüyor, 6 Eylül 2022. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan Eylül Güncel Haberler

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