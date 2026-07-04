Pakistan: Erdoğan desteğiyle ABD-İran arasında arabuluculuk yaptık

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, " Pakistan'ın, çok sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle, ABD ile İran arasında barış için arabuluculuk yapabildiği zaman geldi. Bu, kolay bir görev değildi, oldukça zorluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğer dost ve kardeş ülkelerin samimi desteği olmasaydı, bu görev neredeyse imkansız olurdu. Ama Elhamdülillah, bugün bu noktaya geldik." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye- Pakistan İş Forumu"na katılarak konuşma yaptı.

Şerif, İstanbul'da bulunmanın büyük bir zevk olduğunu belirterek, " Türkiye, Pakistan'ın dünya çapında en sadık müttefiklerinden biridir. İki ülke arasındaki bu kardeşçe bağ, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Aslında bu bağ, Pakistan'ın 1947'de kurulmasından çok önceye uzanmaktadır." ifadesini kullandı.

Forum kapsamında görüşülen fikirlerin, iki ülkenin yararına hayata geçirmek gerektiğine işaret eden Şerif, şöyle devam etti:

" Pakistan'ın, çok sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle, ABD ile İran arasında barış için arabuluculuk yapabildiği zaman geldi. Bu, kolay bir görev değildi, oldukça zorluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve diğer dost ve kardeş ülkelerin samimi desteği olmasaydı, bu görev neredeyse imkansız olurdu. Ama Elhamdülillah, bugün bu noktaya geldik."

Şerif, Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkesin yürürlüğe girdiğini belirterek, "İslamabad Mutabakat Anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve arabulucu olarak Pakistan'ı temsil eden ben tarafından imzalanmıştır. Şimdi bu fırsattan yararlanılmalı ve bu barış sürecindeki muazzam potansiyeli keşfetmeliyiz. Sadece ikili çıkarlarımız için değil, tüm bölge için." diye konuştu.

Forum kapsamında fırsatları değerlendirmek için bir araya gelindiğini vurgulayan Şerif, "Sanayi yapınız tamamen dönüşüme uğradı. Bugün otomobil sektörünüz, Avrupa ile aynı seviyede. Tekstil, hayvancılık ve tarım sektörleriniz de öyle. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda gerçekleşen bir tür küçük mucize oldu. Bugün buradayız ki, deneyimlerinizden ders alalım, büyük başarı hikayelerinizden faydalanalım." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Karaçi Sanayi Parkı içinde Türk yatırımcılara özel bir bölge tahsis edileceğini aktardı.

Ülkesinin nadir mineral kaynakları açısında zenginliğine işaret eden Şerif, "Şimdi ortak işbirliğimiz sayesinde bu doğal kaynakları keşfetmenin tam zamanı. Bence sınır yok." dedi.

" Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu"

Şerif, Pakistan'ın 240 milyonluk nüfusunun yüzde 60'ının 15-30 yaş grubundan oluştuğuna dikkati çekerek, genç nüfus gücünün oldukça fazla olduğunu söyledi.

Her zorluğun aynı zamanda bir fırsat barındırdığını belirten Şerif, Pakistan'ın genç nüfusunun büyüklüğünün, yapay zeka odaklı girişimler ve teknoloji yatırımlarıyla ekonomik avantaja dönüştürülebileceğini söyledi.

Şerif, Pakistan'ın enerji sektöründe kapsamlı reformlar yürüttüğünü ve Türkiye'nin bu süreçte güçlü destek verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türk iş dünyasının, Pakistan'a yatırım konusunda istekli olduğunu belirten Şerif, önceliklerinin şirketler arası işbirlikleri olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde hükümetler arası modellerin de devreye alınabileceğini kaydetti.

Şerif, Pakistan ile Türkiye'nin tarih boyunca zor zamanlarda birbirinin yanında olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha geçen yıl, hiçbir suçumuz yokken Pakistan'a bir savaş dayatıldığında ve topraklarımızı, ülkemizin şerefini ve haysiyetini savunmak zorunda kaldığımızda (Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı) Mareşal Asım Munir'in komutasındaki silahlı kuvvetlerimiz, o cesur birliklerimiz, 4 ila 5 gün içinde düşmanımızı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde mağlup ettiler. ve o dönemde, az sayıdaki kardeş ülke arasından kim Pakistan'ı destekliyordu; Türkiye. Türkiye, Pakistan'ın yanında kaya gibi durdu."

Türkiye'nin bu nedenle bazı ticari kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirten Şerif, "Onlar 'bir kardeşe yardım ediyor ya da destek oluyorsak hiçbir önemi yok. Bu süreçte maddi kayıplar da vardır. Bu, bir bedel değildir.' dediler." diye konuştu.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri onun liderliğinde daha da ileri taşımak istediğinin altını çizdi.

Konferansta yapılan sunum ve konuşmaların somut sonuçlara dönüşmesi çağrısında bulunan Şerif, şunları kaydetti:

"Bu yorumlar, sunumlar, sözler ve konuşmalar eyleme dönüştürülsün ve yıldırım hızıyla hayata geçirilsin ki, sadece somut sonuçlar elde etmekle kalmayalım, aynı zamanda karşılıklı güven, saygı ve haysiyet temelleri üzerine kurulu bu dostluğun, dünyanın şimdiye kadar görmediği bir tür ekonomik işbirliğine, ekonomik dönüşüme dönüştüğünü tüm dünyaya ilan edelim. Eğer bu meydan okumayı kabul etmeye hazırsak, o zaman sizi temin ederim ki hiçbir şey yolumuza engel olamaz. Ne bu Boğaz, ne dağlar, ne de dünyanın en büyük denizi."