Özgür Özel, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Ziyaret Etti… Özel: "Kıbrıs'a Uygulanan Ekonomik Ambargolar Kabul Edilemez"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret etti. Özel, " Kıbrıs'a uygulanan hem ekonomik, hem direkt uçuşlar noktasındaki tecrit, ambargolar; hiçbirisi kabul edilemez. Bu önümüzdeki süreçte yeniden sürmekte olan görüşmelerde, belki de olmazsa olmaz ön şartlarla haksızlıkların bir an önce önüne geçilmesi, ondan sonra başka şeylerin konuşulmaya devam etmesi gerekiyor. Kıbrıs'ın birlikte hem Türkiye ile hem kendi içinde en doğru ilişki biçimleriyle, en demokratik şekilde ve herkesin yüzünü güldürecek, KKTC'deki vatandaşların yüzlerini güldürecek yarınları ümit ediyoruz. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin yarın yapılacak 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya geldi. Özel, CHP'nin önceki Genel Başkanı Murat Karayalçın, Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü'den oluşan heyet eşlik etti.

CHP Lideri Özel, KKTC temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel'i Başbakanlık binasında ziyaret etti.

Üstel: "Bugünlere gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden başka hiçbir ülke yanımızda olmadı

Ziyarette Başbakan Üstel, şöyle konuştu:

"Sizi ve heyetinizi bu güzel, mutlu günümüzde KKTC'de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. ve sizlere hepinize hoş geldiniz diyoruz. Kıbrıs Türk'ü 1950'lerden başlayan varoluş mücadelesi 1960'ta kurulan federasyon devletiyle birlikte yine Rumların rahat durmayışı ve 1963-1964'te sonra bizi ortaklıktan dışlamaları ve Kıbrıs Türk'ünü adadan yok etmek için her geçen gün birtakım girişimleri oldu. ve nihayet 20 Temmuz 1974, mutlu barış hareketiyle biz Kıbrıs Türkü olarak özgürlüğümüzle kavuşuyoruz. Bugünlere gelene kadar çok zorluklar çektik. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızda oldu. 1950'lerden 1974'e kadar hep bizimle, mücadelemizde yardımcı oldu. 1974'ten bugünlere gelene kadar yine Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda oldu. ve bugünlere gelene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nden başka hiçbir ülke yanımızda olmadı. Avrupa Birliği (AB) hep söylemde oldu, hep vaatte oldu ve 2004 yılında yapılan Annan Planı oylamasında bile Kıbrıs Türk'ünün 'evet' demesine rağmen Kıbrıs Türk'üne vadettiği bütün sözlerden geri adım attı ve hiçbirini yerine getirmedi.

"Güney Rum Hükümeti, Kıbrıs Türk'ünün ekonomisini çökertmek için her türlü girişimi yapıyor"

Bugün Güney Rum Hükumeti, Kıbrıs Türk'ünün ekonomisini çökertmek için her türlü girişimi yapıyor. Turizmcimize, güneyden gelen turistlere her türlü baskıyı yapıyor. Kişi başına 50 euro teşvik veriyor. Tur operatörlerine 500 bin euro senelik teşvik veriyor. Sırf kuzeye turist getirmeyin, güneye getirin. Biz bu şartlarda tabii yine Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız istişareler ve protokoller sayesinde biz üçüncü ülkeden insanımızı KKTC'ye getirmek için birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Ama tabii ki direkt uçuşlar ülkemize olmadığımız için istediğiniz hem fiyattaki istikrarı ve hem zaman kısıtlamasını yapamadığımızdan dolayı her geçen gün üçüncü ülke turistimiz düşmektedir. Ki bizim turizm KKTC'nin lokomotif sektörü. Ikinci sektörümüz, eğitim sektörü. Eğitim sektörümüzü de baltalamak için her geçen gün AB birtakım girişimler yapmaktadır. Ama bütün bunların yanında Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız istişareler sonucu ve insanımızın burada özverili çalışmalarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkemize gelen büyük yatırımlar yapan iş adamlarının sayesinde her geçen gün ekonomimizi büyütmekteyiz ve dünyaya sesimizi duyurmak için her platformdaki gerek fuar olsun, gerek kongre olsun, büyük bir mücadele verip katılıyoruz ve ülkemizi de oralarda tanıtma gayreti içerisindeyiz. Bu mutlu günde, sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade eder, bir kez daha hoş geldiniz derim."

Özel: "Biz hep müzakereden taraf olduk ama sözünü tutmayanlar ödüllendirildi"

CHP Lideri Özel ise şunları söyledi:

"Biz de bir kez daha KKTC'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine, Cumhuriyet Bayramı'na iştirak etmek üzere buradayız. Bizi kabul ettiniz, öncelikle size teşekkür ediyoruz. Biz de güne biraz önce dediğiniz gibi ayağımızın tozuyla Kıbrıs'a adım atar atmaz her zaman olduğu gibi önce rahmetli Doktor Fazıl Küçük'ü ve Rauf Raif Denktaş'ın kabirlerine ziyaret ederek başladık. Her ikisinin de Kıbrıs Türkü'nün mücadelesindeki her alanda verdikleri büyük mücadeleyi, fedakarlıklarını sizler de unutmuyorsunuz, bizler de unutmuyoruz. Meclis Başkanımızı ziyaret ettik. Hem de yeni binalarında ziyaret etmiş olduk. Geçtiğimiz yıllarda da hep konuşmuştuk: Bizim KKTC ile aramızda sarsılmaz, kuvvetli bir ilişki ve çok tarihi, önemli bağlar var. 1974'te, o güne kadar bütün diplomatik kanallar zorlanarak, bütün mücadeleler verilerek ve diplomasiyle, barış içinde sorunun çözülmesi için, mezalimin durdurulması için büyük bir mücadele verildi. Ama dünya, o zaman bu mezalime gözlerini yumdu ve başka bir çare kalmadığından Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşti. O gün Türkiye'de bugünden bakıldığında çok önemli bir koalisyon hükümeti vardı. Üçüncü Genel Başkanımız ve Başbakanımız Bülent Ecevit ile rahmetli Necmettin Erbakan'ın kurmuş oldukları koalisyon hükümeti, Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiler. Bütün siyasetçiler açısından örnektir: Meseleyi ne niyetle yaptığınız, nasıl tanımladığınız, adını nasıl koyduğunuz önemlidir. Rahmetli Ecevit başbakanlığın önüne çıktığında, 'Biz adaya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmeye gidiyoruz. Barış Harekatımız başladı' dedi. O günden bugüne burada kimsenin burnu kanamadığı gibi çok önemli bir süreç ilerledi. Zaman zaman, en son Annan Planı'nda olduğu gibi hep biz müzakereden yana tavır olduk. Hep cesaretle ve fedakarlıkla davranan taraf olduk ama verilen sözler tutulmadı. İşin kötüsü sözünü tutmayan, oyunu bozan, çözümsüzlük yönünde son anda irade değiştirenler sanki en sonunda ödüllendirilmiş oldular. ve bugünkü zorlu statü ortaya çıktı.

Kıbrıs'a uygulanan hem ekonomik, hem direkt uçuşlar noktasındaki tecrit, ambargolar; hiçbirisi kabul edilemez. Bu önümüzdeki süreçte yeniden sürmekte olan görüşmelerde, belki de olmazsa olmaz ön şartlarla haksızlıkların bir an önce önüne geçilmesi, ondan sonra başka şeylerin konuşulmaya devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir demokratik olgunlukla tamamlandı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızı da ziyaret edeceğiz. Kıbrıs'ın birlikte hem Türkiye ile hem kendi içinde en doğru ilişki biçimleriyle, en demokratik şekilde ve herkesin yüzünü güldürecek, KKTC'deki vatandaşların yüzlerini güldürecek yarınları ümit ediyoruz. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyoruz."

Konuşmaların ardından hediye takdimine geçildi. Üstel, Özel'e 42'nci yıl plaketini takdim ederken Özel de Başbakan Üstel'e Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Minnet Saati"ni hediye etti. Görüşme, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüşme sonrasında Başbakan Üstel, Özgür Özel'i aracına kadar uğurladı.