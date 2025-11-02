Haberler

Özgür Özel, İstanbul Maratonu Ödül Törenine Katıldı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nun ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, İstanbul'un spor ve kültür organizasyonları açısından değerini vurguladı ve şehirdeki siyasi durumun Türkiye'ye kaybettirdiğini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Spor İstanbul" tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nun ödül törenine katıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen "42 Kilometre Genel Klasman Ödül Töreni"nde konuşan Özel, bu tip organizasyonların yapılabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Spor, kültür ve sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapan şehirlerin dikkatleri üzerine çektiğini dile getiren Özel, "Dünyada birçok önemli maraton koşuluyor, Roma Maratonu, Pekin Maratonu ama iki kıta arasında koşulabilen, bir kıtada başlayıp bir başka kıtada biten bir maraton bize ait." dedi.

" Türkiye'ye kazandıracak işler yapmamız lazım"

İstanbul Maratonu'nun bilinirliğini ve popülaritesi artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Şehrin prestijini coğrafi avantajlar, böylesine önemli organizasyonlar arttırırken şehrin prestijini kıran bir şey var. Bu şehrin 3 kez üst üste seçilmiş başkanı ve 15,5 milyon insanın cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri'de bir hapishanede tutuluyor. Bu ayıp Türkiye'ye çok şey kaybettiriyor. Türkiye'ye kazandıracak işler yapmamız lazım. Bunun için de en kısa sürede Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul'un kavuşmasını ümit ediyorum."

Özel, daha sonra maratonda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ile bazı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
