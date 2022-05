Özgür Özel: Genel Başkanımız Bir Kaçış Planından Bahsetti ve İktidar Partisinde Müthiş Bir Panik Havası Başladı - Haberler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Genel Başkanımız bir kaçış planından bahsetti ve iktidar partisinde müthiş bir panik havası başladı. Beyler panik yaptılar ve saldırmaya başladı" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini de değerlendiren Özel, "Devlet Bey diyor ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmaz.' Son dediğinde Recep Bey'i cumhurbaşkanlığına makamına taşımıştı. Müjdemizi almış olduk, memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

İKTİDAR PARTİSİNDE MÜTHİŞ BİR PANİK HAVASI BAŞLADI: Sayın Genel Başkanımız bir kaçış planından bahsetti ve iktidar partisinde müthiş bir panik havası başladı. Beyler panik yaptılar ve saldırmaya başladı. Örneğin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un büyük bir panik halinde televizyona bağlanırken gördük. Hangi sıfatla? Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı sıfatıyla mı yoksa TÜRGEV yönetim kurulu üyesinin eşi sıfatıyla mı? Amerika'ya aktarılan milyon dolarlar konusunda büyük bir savunma çabasına girdi. Debelendikçe batıyorlar. Çok memnunuz ki iktidar partisinin vermiş olduğu bu yüksek refleks bizim seslerimizin duyulmadığı yerlere de ulaştı. Fahrettin Altun ve ekibinin bir ailevi, biraz hissi, biraz kişisel ama göreviyle bağdaşmayan yarattığı panik havası meselenin herkes tarafından duyulmasını sağladı. Artık hepimiz biliyoruz ki bu TÜRGEV ve ENSAR'ın Amerika'da kurmuş oldukları vakıf, Kızılay'ı da alet ederek oraya aktarılan yüz milyonlarca dolar para var. Amerika'da bu paranın kümelenmesinde kimin talimatı var bunu düşünüyor insanlar.

O PARALAR NEDEN AMERİKA'DA KÜMELENİYOR: Bütün vatandaşlarımıza soralım. Başkentgaz'a giderseniz, sorarsanız, vergi yükü altında ezilmektedir ama Başkentgaz durduk yerde dünyanın bağışını yapıyor. Niye yapıyor? İzaha muhtaç. 'Parayı oraya gönder' diyen kim? Parayı, Amerika'ya yollayarak bir işler çeviriyorlar. O paralar neden Amerika'da kümeleniyor, vatandaşlar bir sorsunlar.

DAHA NE KADAR KÖTÜLEŞECEKSİNİZ ÖMER BEY? SENDEN NİYE KORKALIM? CÜRMÜN KADAR YER YAKMAZSIN: Ömer Çelik. Tehdit ediyor. 'Sertleşeceğiz.' Senden korksak siyaset yapmayız. 'CHP tehdit ediyor' yaygaralarını koparanlar. CHP iktidarda değil. Emri altında kamu gücü, polisi, jandarması, hiçbir şeyi yok. Sizin elinizde her şey var. Bırakın tehdit etmeyi, yapıyorsunuz. Siz seçilmiş milletvekilini hapse koyuyorsunuz. Siz daha ne kadar kötüleşeceksiniz Ömer Bey? Senden daha biz niye korkalım? Cürmün kadar yer yakmazsın. Yapacağın ne varsa elinden geleni ardından koymayacaksın. Biz buradayız ama siz en fazla bir sene oradasınız. Biz muhalefetteyiz. Düşmekten korktuğunuz, dizlerininiz titrediği, eyvah bütün suçlar ortaya çıkacak, dört bakanın pislikleri, suç işleri bakanının yaptıkları hepsinden korkuyorsunuz ya bakın biz muhalefetteyiz, düşmekten korktuğunuz haldeyiz. Korkumuz yok. Bütün güç elinizde ne yaparsanız yapın. Artık tehdit etme makamından hesap verme makamına geçeceksiniz.

DEVLET BAHÇELİ'YE TROLLÜK YAPTIRIYORLAR: Devlet Bahçeli'nin işi gücü bırakıp CHP'ye yüklendiği vakayı adiyeden, olur bunlar. Muhalefete muhalefet parti. Bakanlık almaz, yönetime gelmez, başbakan olmaz. Ama AKP'yi iktidarda tutar. Onun görevi o. 2018 seçimlerinde sonra sormuşlar, 'milletimiz ona muhalefet görevi vermiş denge denetleme yapacakmış.' Muhalefete muhalefet. Dün çıktı, 'CHP'nin mitingde 'her yer Kandil her yer direniş' diye slogan atılmış, Kemal Bey niye cevap vermemiş'… Olmayan bir şeye nasıl cevap versin. Yalan ortaya çıkalı 72 saat olmuş. 'Her yer Kandil her yer direniş' diye sloganı AK Parti'den aklı başında bir kişi sahiplenemedi, montaj olunca. Devlet Bahçeli'ye trollük yaptırıyorlar. Birileri Devlet Bey'i rezil ettirmekten hiç çekinmeden bunu söylettiriyor.

ÖMER BEY. O ZAMAN DEVLET BEY'E RESET ATMANIZ LAZIM. RESET ATIN DEVLET BEY'E : Böyle köklü bir siyasi partinin bu duruma düşmesine bizim söyleyecek sözümüz yok ama diğer taraftan CHP'ye şunu söyleyebiliyor. Bunu da Ömer Bey dinlesin. 'Siyasete nefret yazılımı yükleniyormuş.' Kim tarafından acaba? Şu söz söylenebilir mi? 'Maltepe mitingi PKK'nın, FETÖ'nün, Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir' diyor. Bunu 600 bin kişiye, ekranları başında izleyen milyonlarca kişiye söylüyor. Öbür taraftan da siyasetten seviyeden bahsediyorlar. Ne kadar afili bir laf bulmuş. Ömer Bey. O zaman Devlet Bey'e reset atmanız lazım. Reset atın Devlet Bey'e.

'KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ' DEMİŞ, MÜJDEYİ ALDIK: Mevcut genel başkanlar arasında en uzun süredir siyasette olan kişi. Devlet Bey'in iki önemli mahareti var. Bunların birincisi, kimi destekliyorsa, orada ekonomik kriz çıktı. Ekonomik krizi önceden sezer, o hükümetin desteğini yapar. Devlet Bey'in desteklemediği bir yerde doların fırlamadığı, enflasyonun yükselmediği, ülkenin ekonomik kriz yaşamadığı bir hükümet yoktur. Varsa gösterin. İkincisi Devlet Bey, ülkenin cumhurbaşkanını belirler. 'Sen olamazsın' der o kişi cumhurbaşkanı olur. 'Ey Erdoğan, bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur, bir tek senden olmaz' diyordu. Oldu. Müjdeyi dün vermiş. Devlet Bey diyor ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı olmaz.' Son dediğinde Recep Bey'i cumhurbaşkanlığına makamına taşımıştı. Müjdemizi almış olduk, memnuniyet duyuyoruz. Kendisinin iki önemli maharetinden birisi cumhurbaşkanı belirlemektir. Kimin olmayacağını söylüyorsa o olmaktadır.

DÖNÜP BİZE LAF SÖYLEYECEK KONUMDA DEĞİLSİNİZ: Öyle bir slogan atılırsa CHP'nin ne cevap vereceğini herkes biliyor. Ama Kandil'den İmralı'dan mektupları ayakta alkışlayanlarla ittifaksın. Bunu kabul et. İmralı mektubunu İstanbul tekrar seçiminden bir gün önce TRT'te okutturup, İmralı'ya avukat olmayan birini yollayıp, mektup getirtip, İstanbul'un göbeğinde ajanslara okutturup, TRT ve bütün kanallardan verip, bundan İstanbul seçimlerinde medet umanlardansınız. Devlet Bey şu cümleyi kurdu; 'HDP'nin vahim sapmasına itiraz etmiş' diyor, kim için? Abdullah Öcalan için. Abdullah Öcalan'ın sözüne değer veren seçmenin gereğini yapacağını ima ediyor. Dönüp bize laf söyleyecek konumda değilsiniz.

FAKİRDEN ZENGİNE FON TRANSFER EDİLDİĞİ EN ACIMASIZ DÖNEMDİR: Bütün dünya pandemiden çıkış sürecinde tedbirler aldı, bizimkiler inada sarıldı. Enflasyonun yükselmesine karşı dünya tedbir alıyor. Bu inat etti, 'faiz sonuç değil sebep' dedi. Dediğini yaptı, enflasyon fırladı. Yaşadığımız budur. Şu anda enflasyonun Amerika yüzde 8. 100 liralık mal 108 olunca rahatsızlık var, tedbir alıyorlar. 'Bizden yüksek enflasyonu olan ülke var' diyorlar. Altı tane. Gençlerin deyimiyle hala o ülkelerde mızrakla avlanılıyor. Gerçek enflasyonun yüzde 200'lerde olduğunu vatandaş kendi biliyor. 'Kur korumalı mevduat halka çok büyük maliyet getirecek' dediğimizde 'hayır' diyorlardı. Ekonomistler 'bu intihardır' diyordu. Fakirden zengine fon transfer edildiği en acımasız dönemdir.

"OLSA OLSA AK PARTİ'NİN İÇİNDE BULUNDUĞU ÇARESİZLİĞİ GÖSTERGESİDİR"

AKP'lilerin dile getirdiği, iktidarın sınır ötesi operasyon yapılacağı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kasıtlı olarak iddialar ortaya attığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Özel, "Bir sınır ötesi operasyon yapılacaksa, yetki Meclis'tedir. Niyet varsa bu Meclis'e gelirsiniz, bilgilendirme yaparsınız. Meclis'i bilgilendirme nezaketi göstermeyenler, kendi pis işleri ortaya döküldüğünde 'biz sınır ötesi operasyon yapacaktık' deyip iç politika malzemesi ortaya çıkarıyorlar... Bir operasyonun yapılacağını sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözleri değersizleştirmek amacıyla ifşa etmek olsa olsa AK Parti'nin içinde bulunduğu çaresizliği göstergesidir" dedi.

"AÇIKLAMALARI CİDDİYE ALDIĞINIZDA TÜKETTİĞİMİZ ENERJİ BOŞUNA BİR İSRAFTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin NATO'dan gerekirse çıkılabileceği yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine Özel, "Şimdi Sayın Bahçeli'nin söylediği açıklamaları ciddiye aldığınızda tükettiğimiz enerji boşuna bir israftır. Dün bambaşka bugün bambaşka şeyler söyleyen, dün en ağır hakaretleri ettiklerine bugün methiyeler düzen birinin bugün söylediği sözün ağırlığı varmışçasına değerlendirmeyi zaman israfı olarak görüyorum" dedi.

"ONUN MAHARETİ ŞENTOP'UN HEMŞERİSİ OLMAK MIDIR, SOYLU'YLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ OLMAK MIDIR,

Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Ali Osman Akat'ın yaptığı savunma sonrası tahliye edilmesine yönelik soruya Özel, "Ali Osman Akat, bu Meclis'e dezenfektanlar, kolonyalar satan firmanın sahibi. Bu firma, yurt dışına insan sağlığını son derece tehdit eden ürünleri satmış, ürünler geri yollamış. AK Parti'deki herkesle fotoğrafı çıktı. Kendisinin uyuşturucu ticaretiyle suçüstü yakalandı. AK Parti'ye bu kadar yakın isim yanlışlıkla yollandı deyip tahliye ediyorsa, aynı ifadeyi kullanan yüzbinlerce uyuşturucudan içeride tutulan kişi nasıl içeride tutuluyor? Suçlananın 'yanlışlıkla olduğunu düşünüyorum' sözü bir uyuşturucu ticaretinden içeride olan birini serbest bırakılabiliyorsa o zaman uyuşturucudan kimi içeride tutacaksınız? Onun mahareti Şentop'un hemşerisi olmak mıdır, Soylu'yla fotoğraf çektirmiş olmak mıdır, AK Partili bütün meşhur simalarla selfiesinin olması mıdır?" yanıtı verdi.